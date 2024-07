Rechaza IMSS relación de muerte de hombre con falta de atención

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León negó que la muerte de un hombre en situación de calle ocurrida el pasado domingo esté relacionada con la falta de atención por parte de su personal médico de cualquiera de sus unidades que están en el complejo médico Félix U. Gómez, del Centro de Monterrey.

El organismo indicó que revisó las cámaras tanto del Hospital General de Zona, número 33, como del resto de sus unidades y en ninguna existe el registro de que haya acudido a solicitar atención entre el sábado y domingo pasados.

También señaló que no existe registro en las bitácoras de que alguna persona con tales características haya solicitado atención.

“Respecto al fallecimiento de una persona en los alrededores del Hospital General de Zona (HGZ), número 33, la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León informa: El IMSS en Nuevo León lamenta profundamente el deceso.

“Es falso que trabajadores del HGZ, número 33 se hayan negado a brindarle atención en el servicio de urgencias, dado que no hay registro de un caso como el expuesto, entre el sábado 27 y domingo 28 de julio.

“Lo anterior está sustentado en los videos de las cámaras de seguridad y las bitácoras de atención de todas las unidades del complejo”, señaló el organismo en un comunicado.

El pasado domingo se dio a conocer la muerte de un hombre en situación de calle que murió en los alrededores del Hospital de Zona, número 33, cuya identidad se desconoce.

El cuerpo del hombre de tez morena y robusto fue recogido por el servicio médico forense a las 17:00 horas del domingo.

El IMSS indicó que sus empleados tienen la misión de dar atención médica a toda aquélla persona que los solicite independientemente de si es o no derechohabiente.

En este caso, indicaron, no existió tal solicitud.

“Es importante consignar que, así como no acudió al HGZ No. 33, tampoco lo hizo a ninguna unidad médica del complejo Félix U. Gómez del IMSS, que incluye al HGZ No. 2, a la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación (UMFyR) No. 1, y a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23.

“El personal de salud del Instituto atiende a toda persona que llegue con una emergencia médica al servicio de Urgencias de cualquiera de sus unidades, sin importar si es derechohabiente o no”, expresó el organismo.

Comentarios