Recibe Aeropuerto de Monterrey a turistas ¡con un 'muladar'!

Con instalaciones prácticamente hechas un muladar, así es como el Aeropuerto Internacional de Monterrey (OMA) recibe a los cerca de 40,000 pasajeros nacionales e internacionales que diariamente utilizan sus servicios, en especial en la Terminal A, que es la principal terminal internacional.

Y de continuar así, esta es la cara que dará Monterrey a los miles de turistas internacionales que visiten la entidad para el Mundial FIFA 2026.

Tal situación ya ha generado este año polémicas, pues algunos usuarios han calificado las instalaciones como “chiqueros”.

El Aeropuerto Internacional de Monterrey es operado por el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), que dirige Ricardo Dueñas Espriú; también tiene participación el grupo francés Vici Airports, que adquirió el 30% de sus acciones.

Quien debe obligarlos a presentar una buena cara ante el mundo es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que en Nuevo León tiene como delegado a Jorge Villafranca.

Aunque en teoría se trata de una central aeroportuaria de “primer mundo”, es muy común que a los pasajeros los bajen del avión en la pista, aunque se trate de un vuelo internacional.

Es decir, ahora, por las obras, en las terminales A y C casi no se utilizan los túneles o gusanos para que los usuarios ingresen a la zona de equipaje y sala de espera.

Esto a pesar de que el usuario está llegando a la segunda mayor metrópoli de México.

⁠El Horizonte realizó un recorrido por estas terminales, las A y C del aeropuerto Mariano Escobedo ubicado en Apodaca, que son las de todas las aerolíneas —entre ellas Viva Aerobus, Volaris y United—, a excepción de Aeroméxico y Delta, donde se pudo constatar varias deficiencias de sus instalaciones por la falta de mantenimiento.

Algunas son fugas en los baños, mobiliario viejo, señalamientos y nomenclaturas ilegibles, techos deteriorados, pintura desquebrajada, pero lo más grave son los caminos improvisados para ingresar a las aeronaves.

Y es que después de horas de espera para poder abordar el avión, así como descender del mismo, las aerolíneas no hacen uso de los “gusanos” o puentes aeroportuarios.

En su lugar se forman filas en la plataforma de embarque y desembarque, incluso rodeando los motores del avión, lo que pone en riesgo a los pasajeros, ya que este recorrido se hace a la intemperie.

Además, para poder subir o bajar, colocan dos escaleras metálicas en ambas puertas de la aeronave, las cuales se vuelven un riesgo al ser escaleras con una inclinación bastante pronunciada y se convierten en un obstáculo para pasajeros que ocupan silla de ruedas o presentan alguna limitante para caminar.

Otra situación es la logística complicada, que orillaba a los pasajeros a caminar grandes distancias, de una terminal a otra, es decir, de la “A” a la “C”.

En unas ocasiones, esto se realizaba por pasillos techados, pero en muchas otras, es a la intemperie.

Este trayecto se asemeja a viajar en un camión de transporte público, siendo que el servicio conocido como “aerotrén” suplió estas largas caminatas, pero en su lugar debes ingresar a camiones saturados de pasajeros con maletas para poder llegar a la puerta de abordaje.

Y es que mientras el pase de abordaje dice que la salida del vuelo es de la terminal “A”, las puertas de la 21 a la 33 son directamente en la Terminal “C” y estas requieren el traslado de los pasajeros.

Y no se corrige

Desde el 13 de noviembre del año pasado, El Horizonte ya había dado a conocer que en la mayoría de sus vuelos no hay un abordaje mediante túneles que protejan al pasajero de la lluvia y climas extremos.

Además, obliga a adultos mayores a subir pesadas escaleras y hace que los pasajeros caminen por largos pasillos para cambiar de terminal, en algunos casos a la intemperie, cuando van a subir o ya se bajaron del avión.

Por si esto fuera poco, se sufren constantemente amplios retrasos en las salidas de sus vuelos, situación por la que incluso dicha aerolínea encabeza la lista de impuntualidad de las empresas nacionales que dan servicios en el Aeropuerto de Monterrey.

