Recibe Fuerza Civil reacreditación mundial CALEA

Fuerza Civil de Nuevo León recibió este miércoles de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (Calea) su reacreditación internacional y el refrendo del galardón "Triple Arco", la máxima distinción otorgada a instituciones policiales por cumplir con los más altos estándares de calidad, profesionalismo y transparencia a nivel mundial.

La ceremonia se llevó a cabo en la Sala Principal de Juntas del Campo Policial No. 1, donde el Director Ejecutivo de Calea, Craig Hartley, Jr., destacó el liderazgo y la disciplina de la policía estatal.

Durante su intervención, Hartley reconoció el rol de la entidad como un ejemplo a seguir en materia de seguridad pública a nivel nacional.

"La diferencia de ustedes que conforman Fuerza Civil está en su liderazgo, la pasión, la voluntad y la disciplina. Nuevo León es un ejemplo de cómo resolver desafíos. A través del trabajo integral y la comunidad, se han convertido en líderes en la seguridad en México", expresó el directivo.

Subrayó que la cultura de mejora continua en Fuerza Civil es la base de este reconocimiento internacional.

"Este logro demuestra que Fuerza Civil tiene la voluntad de seguir creciendo, coordinando esfuerzos y trabajando como los líderes que son", añadió.

La reacreditación otorgada tiene una vigencia de cuatro años, a partir del 9 de agosto de 2025. Este logro consolida a un grupo de instituciones clave en el estado: Fuerza Civil, Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C-5) y la Universidad de Ciencias de la Seguridad (UCS).

Las tres instituciones fueron evaluadas bajo los estrictos parámetros de profesionalización, formación académica, desempeño operativo y comunicación institucional, que les valieron la distinción del Triple Arco.

La recertificación, aseguraron, refleja el compromiso diario de cada policía nuevoleonés con la excelencia y el servicio ciudadano.

A la ceremonia también asistieron el Gerente Regional de Calea, Marco Antonio Sotomayor Amezcua; la Rectora de la UCS, Dra. Anayeli Mandujano Montoya; el Director del C5, Ing. Jorge Sergio Ron Cárdenas, así como mandos de Fuerza Civil y el equipo de acreditación de Calea en el estado.

Comentarios