Recibe Oliverio Tijerina medalla al mérito ciudadano de la UANL

Oliverio Tijerina fue honrado con la Medalla “José María Parás Ballesteros” al Mérito Ciudadano por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el marco del 47 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

El reconocimiento destaca su trayectoria en el servicio público y la docencia.

Ante una audiencia de catedráticos, estudiantes y su familia, Tijerina dedicó unas palabras en memoria de su abuelo, el Dr. Oliverio Tijerina, primer rector autónomo de la UANL, citando su legado:

“El conocimiento sin compromiso social es estéril. Las instituciones solo valen si sirven a la gente”, expresó Tijerina.

Desde su actual rol como director general en la Secretaría de Hacienda, Tijerina reafirmó su visión sobre el compromiso social, declarando que “educar, incluir y servir son las bases de la transformación que vive México”.

Durante el evento destacó el papel fundamental de la UANL, que actualmente alberga a más de 221 mil estudiantes y 7 mil docentes.

“La casa donde aprendí que la política no empieza en los discursos, sino en las personas”, recordó.

Finalmente, tras expresar un mensaje de reconocimiento al rector Dr. Santos Guzmán López y al director de la facultad, Dr. Abraham Hernández Paz, Tijerina cerró su intervención con una declaración de compromiso.

“Recibir esta medalla no es un punto de llegada, sino un compromiso con mi universidad y con mi país”.

