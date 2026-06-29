Red Ambiental refuerza recolección de residuos en Monterrey

Actualmente, la empresa realiza la recolección de más de 414 mil toneladas de residuos al año en Monterrey, mediante una flotilla superior a las 70 unidades

La creciente expansión urbana de Monterrey y las condiciones particulares de algunos sectores de la ciudad han llevado al Municipio y a la empresa Red Ambiental a reforzar el sistema de recolección de residuos con nuevas unidades especializadas, diseñadas para operar en zonas donde los camiones convencionales enfrentan dificultades de acceso.

La incorporación de unidades de carga trasera y camiones de volteo busca fortalecer la cobertura y eficiencia del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, especialmente en áreas con calles estrechas, alta densidad urbana o características operativas complejas.

Las nuevas unidades atenderán zonas de difícil acceso

Las unidades de volteo comenzarán operaciones en sectores como Barrio Antiguo y Barrio Santa Lucía, además de colonias como Barrio San Carlos, La Ancira, La Roma, San Bernabé IV, Florida, Buenos Aires, Cumbres Tercer Sector, Vista Hermosa, Colinas del Valle, Miravalle y el Centro de Monterrey.

De acuerdo con Red Ambiental, estas unidades permitirán realizar maniobras en espacios donde anteriormente la operación resultaba más compleja, facilitando posteriormente el transvase de residuos hacia los camiones de carga trasera encargados del traslado principal.

"Hoy no solamente estamos incorporando cuatro unidades. Estamos resolviendo un reto específico de la ciudad: llegar con mayor eficiencia a lugares donde antes la operación era más complicada", señaló Jorge Estrada, director general de Red Ambiental.

Actualmente, la empresa realiza la recolección de más de 414 mil toneladas de residuos al año en Monterrey, mediante una flotilla superior a las 70 unidades y una red de 216 rutas que brindan servicio a más de 940 colonias.

Además de ampliar la cobertura operativa, las nuevas unidades sustituyen vehículos de generaciones anteriores e incorporan tecnología que permite reducir hasta en un 50 por ciento las emisiones de óxidos de nitrógeno y hasta un 80 por ciento las emisiones de material particulado, contribuyendo a una operación con menor impacto ambiental.

La recolección de basura, entre los servicios mejor evaluados

La mejora en la infraestructura coincide con un aumento en la percepción ciudadana sobre el servicio. De acuerdo con datos del INEGI, el nivel de satisfacción de los habitantes de Monterrey con la recolección de residuos pasó del 90 por ciento en 2019 al 94 por ciento en 2025, ubicándose entre los servicios públicos con mejor evaluación en la ciudad.

Para el secretario de Administración de Monterrey, Marcelo Segovia, la modernización de la flotilla responde al crecimiento y transformación que experimenta la capital de Nuevo León.

"Monterrey evoluciona todos los días y los servicios públicos deben evolucionar con ella. Estas unidades nos permitirán atender sectores donde antes la operación era más complicada y seguir ofreciendo un mejor servicio a los regiomontanos", expresó.

Además de la recolección domiciliaria, Red Ambiental realiza diariamente la recolección, traslado y limpieza de más de mil contenedores de basura ubicados en el primer cuadro de Monterrey, una zona que concentra una importante actividad comercial, turística y de servicios.

Durante la presentación de las nuevas unidades, el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, recibió simbólicamente las llaves de la nueva flotilla.

La incorporación de estas unidades forma parte de una estrategia para adaptar los servicios públicos a las nuevas condiciones urbanas de Monterrey, donde la planeación operativa, la tecnología y el trabajo cotidiano de cientos de trabajadores continúan siendo elementos fundamentales para mantener el funcionamiento de la ciudad.