Reducen a escombros la casa de 'Pipo' en el centro de Monterrey

Una de las casas con mayor nostalgia para los regios ha desaparecido. El inmueble que perteneció a José Marroquín Leal “Pipo”, fue demolida por completo y hoy luce reducida a escombros en el primer cuadro de la ciudad.

La vivienda, marcada con el número 2021 poniente de la calle Carlos Salazar, en el Centro de Monterrey, quedó convertida en unas cuantas piedras.

Actualmente, el terreno se encuentra resguardado por un portón metálico de color azul, en cuyo interior aún se observan botes de pintura, tablas y una carretilla que presuntamente se utilizaron para echar abajo la estructura.

De acuerdo con comerciantes y vecinos del sector, los trabajos de demolición comenzaron hace aproximadamente dos meses, aunque las labores se encuentran suspendidas por el momento.

“Empezaron desde hace dos meses a demoler”, señaló una comerciante de comida de la zona. “Empezaron a derribar y actualmente ya no se han visto trabajos. Sí es triste ver en lo que quedó esa casa”.

Respecto al destino que tendrá el predio, testigos del área revelaron que el terreno fue adquirido por una empresa local colindante dedicada a la venta de refacciones, la cual presuntamente planea una expansión de sus bodegas o piso de venta.

“Los de la refaccionaria se encargaban de abrir y cerrar el portón a los trabajadores y camiones que retiraban el escombro. Al parecer ellos van a ampliar el negocio”, reveló un guardia de seguridad que vigila la cuadra.

Tras la muerte del animador infantil el 6 de febrero de 1998, la vivienda permaneció deshabitada y en deterioro por más de dos décadas.





Comentarios