Nuevo León

Refuerzan trabajos de mantenimiento en escuelas

La Secretaría de Educación informó que mantiene trabajos permanentes de mantenimiento y limpieza en escuelas de educación básica

La Secretaría de Educación informó que mantiene trabajos permanentes de mantenimiento y limpieza en escuelas de educación básica, atendiendo de manera inmediata las solicitudes que se han generado en el arranque del ciclo escolar 2025-2026.

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios detalló que durante el primer día de clases se recibieron y atendieron 10 incidencias, mientras que en la segunda jornada se sumaron 5 más, sin descuidar la programación habitual de labores.

Las intervenciones incluyen acciones de plomería, albañilería, deshierbe, cambio de cableado, revisión de instalaciones eléctricas, restitución de mobiliario, así como trabajos en subestaciones y redes eléctricas.

Algunas de estas incidencias se resuelven de forma inmediata, mientras que otras se programan según su complejidad.

4913e39c-136e-45b6-8fd9-cddde344fada.jpg

De acuerdo con la dependencia, cada solicitud es valorada de acuerdo con la problemática reportada. En algunos planteles los trabajos son realizados directamente por cuadrillas de la Secretaría, mientras que en otros se requiere la participación de especialistas externos que brindan soporte técnico.

Entre las escuelas programadas para recibir atención se encuentran el Jardín de Niños Simón Bolívar en San Nicolás, las primarias General Mariano Escobedo en Guadalupe y Ponciano Arriaga Leija en Apodaca, así como la Secundaria No. 12 “Gabino Barreda” en Monterrey, entre otras.

El objetivo, señaló la Secretaría, es garantizar espacios seguros y dignos para la comunidad educativa. Para solicitar apoyo, las y los directores de planteles pueden comunicarse a los teléfonos 81 2020 5460 al 64 o enviar un correo a direccion.drms@uienl.edu.mx.


