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Nuevo León

'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos

El exalcalde César Garza Villarreal se habría dejado ganar ante un particular y 'soltarle' así un terreno de 120 hectáreas para construir escuelas y hospitales

  • 08
  • Junio
    2026

Un terreno municipal de 120 hectáreas, con un valor estimado de alrededor de $700 millones de pesos, fue cedido a un particular tras un litigio que críticos califican como un "pleito arreglado", durante la administración del exalcalde de Apodaca, César Garza Villarreal.

Aunque el predio continúa inscrito dentro del patrimonio del municipio, ya existe un acuerdo firmado y protocolizado para su cesión, situación que, según diversas voces, se derivó de una estrategia jurídica deficiente que permitió perder el juicio.

La propiedad, de dimensiones similares al Parque Fundidora, se localiza sobre la carretera Agua Fría-Zuazua, en las inmediaciones de la colonia Rincón de las Fuentes, cerca del Aeropuerto Internacional de Monterrey y de la Clínica 67 del IMSS.

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Señalan presuntas irregularidades en el litigio

El empresario apodaquense Felizardo Elizondo acusó que la administración encabezada por Garza Villarreal permitió deliberadamente la pérdida del terreno, originalmente donado para la construcción de escuelas, hospitales, parques y otras obras sociales.

"Fue un juicio amañado en el que se dejó perder el municipio, porque el que decía ser dueño preguntó mediante un juzgado si el municipio tenía ahí un terreno, y el jurídico respondió que no", afirmó Elizondo.

El litigio fue promovido en 2019 por Óscar René Cantú Espinoza, quien reclamó inicialmente 170 hectáreas argumentando que le fueron cedidas por Rosalía Ramos Banda en 2004.

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Sin embargo, el municipio mantenía la propiedad registrada desde 1998, derivada de una donación realizada en 1992 por la comunidad San Francisco.

El 27 de enero de 2020, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 20 resolvió a favor de Cantú Espinoza y ordenó la nulidad de la donación que había recibido el municipio, así como la cancelación de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Acuerdo reduce patrimonio municipal a 50 hectáreas

Posteriormente, el 1 de junio de 2023, el síndico segundo de Apodaca, Juan Rubén Rangel Moreno, firmó un Acuerdo de Cumplimiento de Sentencia junto con Cantú Espinoza y el abogado Gabriel Orlov Guajardo Muñoz, a quien previamente se le habían cedido los derechos litigiosos.

El documento establece que el particular conservará las 120 hectáreas objeto del litigio, mientras que el municipio únicamente retendría cerca de 50 hectáreas del polígono total.

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Hasta el momento, el acuerdo aparece inscrito en el Registro Público; sin embargo, la escritura definitiva aún no ha sido protocolizada en la Sección Primera, por lo que formalmente el predio sigue registrado a nombre del municipio.

Exigen recuperar el terreno para Apodaca

Felizardo Elizondo sostuvo que la pérdida de esta superficie representa una oportunidad desperdiciada para el desarrollo social y educativo del municipio.

"Se podría hacer otra Ciudad Universitaria, centros culturales, educativos o deportivos. Lo que pedimos es que esa propiedad regrese al patrimonio de Apodaca", expresó.

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El exalcalde Francisco Elizondo Sepúlveda también criticó la situación y recordó que en 2023 encaró públicamente a César Garza Villarreal para exigir explicaciones sobre el caso.

Ante la falta de respuestas, los inconformes anunciaron que buscarán la intervención del Gobierno Federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de recuperar el terreno para el patrimonio municipal.


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