Regresa Luis Enrique Orozco como vicefiscal de Nuevo León

A partir de este sábado 1 de febrero, Luis Enrique Orozco retomó oficialmente su cargo en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, luego de haber ocupado brevemente el puesto de gobernador interino del estado en noviembre de 2023.

La información fue confirmada por el área de comunicación de la Fiscalía.

Con su regreso, también se anunció un cambio en la estructura de la dependencia. Ismael Suárez, quien se desempeñaba como vicefiscal, asumirá el cargo de titular de la Secretaría Particular del Despacho del Fiscal, puesto que anteriormente estaba bajo la responsabilidad de un encargado.

De gobernador interino a la Fiscalía

Luis Enrique Orozco tomó protesta como gobernador interino de Nuevo León en noviembre de 2023, en medio de la disputa política que se generó por la licencia solicitada por Samuel García, sin embargo su gestión fue sumamente breve, ya que apenas dos días después decidió hacerse a un lado para, según sus palabras, garantizar la paz y la estabilidad en el estado.

"He decidido, en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino de Nuevo León", declaró en diciembre del año pasado.

Tras su salida, Orozco manifestó que se tomaría un tiempo antes de reincorporarse a sus funciones en la Fiscalía, ya que tenía asuntos personales pendientes.

"No he tenido la oportunidad siquiera de sentarme a saber qué voy a hacer abandonando este recinto. No sé si iré a comer o a mi casa con mis hijas. Lo decidiré en los próximos días", expresó en aquel momento.

