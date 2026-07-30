Rehabilitan 26 fachadas y renuevan entorno vecinal en San Pedro

El municipio informó que la rehabilitación en la colonia Jesús M. Garza permitió mejorar la imagen urbana y condiciones del entorno para más de 100 habitantes

El municipio de San Pedro informó que la rehabilitación de 26 fachadas en la colonia Jesús M. Garza permitió mejorar la imagen urbana y las condiciones del entorno para más de 100 habitantes, como parte de las acciones para fortalecer los espacios públicos y elevar la calidad de vida de las familias.

Con estas labores, las viviendas lucen una apariencia renovada, lo que, además de embellecer la colonia, contribuye a reforzar el sentido de pertenencia y comunidad entre los vecinos.

El alcalde Mauricio Farah destacó que cada mejora realizada en las colonias representa un avance en la construcción de entornos más seguros, ordenados y dignos para las familias.

Durante su mensaje, el alcalde Mauricio Farah Giacomán destacó que la colonia Jesús M. Garza ha sido una de las zonas que más inversión ha recibido durante la actual administración, con proyectos enfocados en mejorar la infraestructura y los servicios para las familias.

Entre las obras realizadas mencionó la instalación de un consultorio médico municipal gratuito, la remodelación del Centro Comunitario, la rehabilitación del área de juegos de la escuela pública del sector, la reconstrucción del Centro Integral de Atención a la Mujer, actualmente en proceso, y el programa de rehabilitación de fachadas.

“A esta colonia le hemos invertido alrededor de 55 millones de pesos, ya contando la Clínica Municipal, la escuela, el Centro de la Mujer y ahora también las fachadas, para ayudarles y mejorar la imagen de las casas”, expresó el edil.

Acompañado por vecinos beneficiados, Farah Giacomán recorrió las viviendas intervenidas, donde se realizaron trabajos de resane de muros, rehabilitación de puertas y ventanas, así como aplicación de pintura en las fachadas, de acuerdo con las necesidades específicas de cada inmueble.

Como parte de la intervención, también se instalaron elementos decorativos elaborados con paneles tipo Durock, material que, además de mejorar la imagen de las viviendas, ofrece mayor durabilidad y facilita su mantenimiento.

El alcalde subrayó que este programa se ha mantenido de manera permanente desde el inicio de su administración. Tan solo el año pasado, el municipio concluyó la rehabilitación de las fachadas de 51 viviendas ubicadas en colonias del poniente y del centro de San Pedro, como parte de la estrategia para fortalecer la imagen urbana y elevar la calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, las autoridades reiteraron que continuarán impulsando obras y programas de rehabilitación urbana para transformar los espacios públicos y fortalecer el bienestar de las y los ciudadanos.

Con este tipo de acciones, el municipio busca consolidar colonias con mejor imagen, mayor cohesión social y una mejor calidad de vida para sus habitantes.