En las imágenes se observa a la mujer visiblemente molesta luego de que oficiales le quitaron las llaves de su camioneta por chocar contra un poste

Inicio / Nuevo León / Reincide violencia en alcalde de El Carmen; exhiben a su hermana

Nuevamente, el alcalde de El Carmen se ve involucrado en acciones ‘hamponas’, en esta ocasión a través de su hermana, pues un video difundido en redes sociales revivió un incidente ocurrido en 2024, cuando Magdalena de la Maza, protagonizó un altercado con elementos policiacos luego de estrellar su camioneta contra una luminaria en el municipio de El Carmen.

De acuerdo con la información del caso, el accidente derivó en la detención de la conductora; sin embargo, la grabación muestra una serie de confrontaciones con los oficiales que acudieron al lugar.

En las imágenes se observa a la mujer visiblemente molesta mientras exige la devolución de las llaves de su vehículo. Durante varios minutos intercambia insultos con los policías, los sigue de manera insistente y, en uno de los momentos del video, arremete contra una patrulla mientras continúa reclamando a los uniformados.

La grabación también evidencia que, pese al daño ocasionado a la infraestructura pública tras impactar la luminaria, la conductora centra sus reclamos en recuperar el control de la unidad.

Según la información disponible, el incidente concluyó cuando las autoridades entregaron las llaves del vehículo a la madre de la involucrada, quien finalmente se retiró del sitio junto con Magdalena de la Maza.

La reaparición del video ha generado nuevas reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan el desenlace del caso y la actuación de las autoridades, al considerar que no hubo consecuencias proporcionales al accidente ni a la conducta mostrada durante el operativo.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de que las autoridades hayan emitido un pronunciamiento reciente sobre la difusión del video o sobre alguna reapertura del caso.

Imagen y video: Instagram Sampetrinos