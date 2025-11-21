Cerrar X
Nuevo León

Relacionan homicidios de tres menores con narcotráfico

El fiscal del Estado afirmó que se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables de la muerte de los menores

  • 21
  • Noviembre
    2025

Durante la rueda de prensa en materia de Seguridad ofrecida este viernes, autoridades estatales aseguraron que los ataques registrados durante los útlimos días en San Nicolás y Escobedo, donde tres menores perdieron la vida, se encuentran vinculados con temas de drogas.

El fiscal general del Estado, Javier Flores, aseguró que los dos eventos delictivos que dieron como víctimas mortales a menores de edad en el municipio de San Nicolás y Guadalupe, respectivamente, se relacionan directamente con temas de narcomenudeo.

"Es una lástima que se lleven a menores de edad, lo que hace evidenciar más la conducta de los sujetos que realizan este tipo de (delitos). Se reprocha y se va a investigar de forma minuciosa para dar con los responsables" aseguró el fiscal.

Agregó que los atacantes se trasladaban a bordo de motocicletas, por lo que las autoridades trabajan para obtener su identidad.

Víctimas de ataque en Guadalupe eran madre e hijo

El pasado miércoles se registró el deceso de una mujer y su hijo de ocho años, luego de ser víctimas de un ataque armado en la colonia Cañada Blanca, en Guadalupe.

Los hechos sucedieron cuando hombres armados arribaron al inmueble para abrir fuego contra la fachada de la vivienda.

asesinan-mujer-nino.jpg

Testigos informaron que sus familiares los subieron a una camioneta para trasladarlos hacia un hospital cercano, pero solo reportaron que ya no contaban con signos vitales.

Se presume que la mujer identificada como Francisca Anahí recibió al menos cinco disparos de arma de fuego, mientras que el menor solo fue impactado con uno.

Adolescente y niña; víctimas de ataque en San Nicolás

Un adolescente de 17 años y una pequeña de tan solo cinco, perdieron la vida a causa de un ataque armado registrado en el municipio de San Nicolás.

G5z57ONW0AAYH7w.jpg

Estos hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas en la colonia Padros del Nogalar, donde dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el joven cuando convivía con varias personas afuera de una vivienda.

El adolescente perdió la vida por las heridas producidas por el arma de fuego en el área del abdomen, cráneo y espalda; mientras que la menor falleció por los impactos de bala alojados en la cabeza.


