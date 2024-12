Reportan usuarios de AyD 'cobro extra' de más de $2,000 pesos

Por concepto de 'cobro por expediente', usuarios de Agua y Drenaje de Monterrey reportaron en redes sociales que recibieron un inusual cobro extra de más de $2,000 pesos, y coincidieron en que posiblemente dicho concepto esté relacionado con la previa solicitud de un servicio para destapar el drenaje.

"¿Alguien más a quién le salió este 'cobro de expediente' en su recibo de Agua y Drenaje?", publicó un usuario identificado como Martín Olguín en un grupo de Facebook denominado 'Lo que pasa en la Enramada y en Fresnos', una comunidad virtual de colonias en Apodaca.

Olguín mostró un recibo en el que se observa un total a pagar de $3,107 pesos en el recuadro de detalle de facturación.

Esto debido al concepto 'cobro expediente', en el que aparece un adeudo de $2,548.20 pesos en su recibo del mes de diciembre de 2024.

La publicación cuenta con al menos 18 comentarios, entre los que destacan las respuestas de las usuarias Lorena Rivera y Margarita Márquez, quienes compartieron su testimonio.

"A mí, son $1,019 pesos y que según ellos (AyD), es por pedir destapar el drenaje, y ahora cada que hagamos reporte se cobrará", escribió Lorena Rivera.

En tanto que Margarita Martínez escribió: "A mí me salieron $2,500 pesos y me dijeron que fue porque pedí destapar el drenaje, según me pidieron mis datos y que hablara para ver si se puede arreglar".

La queja también fue llevada por los usuarios directamente a las redes sociales de AyD.

"En el recibo salió un 'cobro de expediente', según dicen que por alguna reparación o reporte, pero en casa no hemos reportado nada", escribió Triny Rangel en una publicación que el organismo hizo en su Facebook oficial.

Al respecto, la dependencia le dio respuesta pública, solicitándole enviar mensaje directo para dar seguimiento al tema.

PAN se sube al tema

Al respecto, la dirigencia estatal del PAN en Nuevo León se anotó en el tema asegurando tener intención de promover un amparo para que los usuarios a quienes les apareció el concepto de 'cobro expediente' en su recibo evadan el pago del mismo al calificarlo como 'ilegal' sin ofrecer una explicación jurídica que respalde el argumento.

"Si en tu reciente recibo del servicio de agua aparece el concepto 'cobro expediente', en el PAN NL nosotros te ayudaremos a que este cobro ilegal no lo carguen a tu bolsillo", indica el comunicado.

En dicho aviso circulado a través de redes sociales, el PAN indica a las personas interesadas en ampararse que acudan el jueves 02 de enero a las oficinas del Comité Directivo Estatal que se localizan en el centro de Monterrey, pero solo podrán hacerlo entre las 10:00 horas y las 14:00 horas.





