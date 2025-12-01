Rescatan a más de 400 animales tras denuncias de maltrato

Durante la conferencia del "Nuevo León Informa" impartida desde el Palacio de Gobierno de este lunes, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente resaltó el rescate de animales que sufren distintas situaciones de riesgo, durante los cuatro meses de actividad de la llamada "División Ambiental".

Raúl Lozano Caballero destacó que más de 1,200 denuncias se obtuvieron en materia de maltrato animal.

"Se han atendido más de 1,264 reportes de maltrato animal, en tan solo estos cuatro meses que llevamos a cabo, que lleva puesta en marcha la División Ambiental. En promedio entre 300, 350 reportes por mes."

Explicó que estos animales fueron resguardados por el personal especializado para brindarles la atención requerida.

"Hemos asegurado más de 440 animalitos que son trasladados a nuestro nuevo Centro Estatal de Atención Animal para rehabilitarlos, vacunarlos, esterilizarlos y posteriormente darlos en adopción."

Mientras que Protección Civil Nuevo León logró resguardar a 49 animales en situaciones de riesgo como incendios e inundaciones registradas en distintos puntos de la entidad.

"Han rescatado a ellos casi 50 animalitos. Ellos en la parte de cuando los animalitos están en algún tema de Protección Civil, en algún incendio, alguna inundación."

Aseguró que Parque y Vida Silvestre lograron rescatar a más de 414 ejemplares de fauna considerada protegida, así como decenas de animales decomisados por tráfico ilegal.

"Se han decomisado 54 ejemplares decomisadas por tráfico ilegal de especies y se han realizado más de 26 inspecciones en Áreas Naturales Protegidas" detalló.

Comentarios