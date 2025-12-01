Cerrar X
large_INFO_7_UNA_FOTO_6_ca3fb8f9fb_711a949756
Nuevo León

Rescatan a más de 400 animales tras denuncias de maltrato

Lozano Caballero resaltó las labores ejercidas por las distintas instituciones para salvaguardar la vida de aquellos animales víctimas de maltrato o tráfico

  • 01
  • Diciembre
    2025

Durante la conferencia del "Nuevo León Informa" impartida desde el Palacio de Gobierno de este lunes, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente resaltó el rescate de animales que sufren distintas situaciones de riesgo, durante los cuatro meses de actividad de la llamada "División Ambiental".

Raúl Lozano Caballero destacó que más de 1,200 denuncias se obtuvieron en materia de maltrato animal.

"Se han atendido más de 1,264 reportes de maltrato animal, en tan solo estos cuatro meses que llevamos a cabo, que lleva puesta en marcha la División Ambiental. En promedio entre 300, 350 reportes por mes."

Explicó que estos animales fueron resguardados por el personal especializado para brindarles la atención requerida.

"Hemos asegurado más de 440 animalitos que son trasladados a nuestro nuevo Centro Estatal de Atención Animal para rehabilitarlos, vacunarlos, esterilizarlos y posteriormente darlos en adopción."

Mientras que Protección Civil Nuevo León logró resguardar a 49 animales en situaciones de riesgo como incendios e inundaciones registradas en distintos puntos de la entidad.

"Han rescatado a ellos casi 50 animalitos. Ellos en la parte de cuando los animalitos están en algún tema de Protección Civil, en algún incendio, alguna inundación."

Aseguró que Parque y Vida Silvestre lograron rescatar a más de 414 ejemplares de fauna considerada protegida, así como decenas de animales decomisados por tráfico ilegal.

"Se han decomisado 54 ejemplares decomisadas por tráfico ilegal de especies y se han realizado más de 26 inspecciones en Áreas Naturales Protegidas" detalló.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

pirotecnia_guadalupe_prohibicion_municipio_0c4d76d53f
Guadalupe clausurará comercios que vendan pirotecnia
rescatan_gatito_2_bdd3b87d27
Rescatan a gatito atrapado en un pino en Guadalupe
Whats_App_Image_2025_12_01_at_6_40_07_PM_b2a55c2aad
Decomisa Protección Civil pirotecnia en peregrinaciones
publicidad

Últimas Noticias

inter_ice_la_ce383a2d33
Arrestan a hombre que lanzó molotov al edificio del ICE en LA
Whats_App_Image_2025_12_02_at_10_21_17_PM_7321eb8cd4
Govea Orozco rinde protesta como nuevo fiscal estatal
Lupita_Jones_84fb9b4287
Afirma Lupita Jones que Miss Universo 'perdió el rumbo'
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
rector_gira_2025_espana_egresados_uanl_2_21f8f93b6e
UANL conecta con sus egresados europeos en España y Reino Unido
publicidad
×