Responde Adrián de la Garza a veto de 'predialazo'

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, reviró contra el veto del predialazo interpuesto por el gobernador de Nuevo León, Samuel García.



Luego de que el mandatario enviara el documento que impide el incremento catastral propuesto por De la Garza el pasado miércoles, el edil sentenció que las obras que solicitan los vecinos se deben de ejecutar, a pesar de los impedimentos por el bajo presupuesto.



“Quiero decirles a todos los ciudadanos de Monterrey y a los vecinos de la zona que aún con las circunstancias adversas que el Gobierno del Estado a través de su gobernador Samuel García está imponiendo a Monterrey, tratando de que no se lleven a cabo las obras, tratando de dañar a los ciudadanos de Monterrey, Monterrey sigue adelante.



“En cuanto a las obras que están pidiendo los vecinos, creo que es importante ya no analizarlas mucho, sino vamos a empezar a ejecutar”, afirmó el alcalde de Monterrey.



Luego de semanas aprobado el aumento propuesto por el ayuntamiento regio al predial por el Congreso local, Samuel García firmó y envió el veto al Poder Legislativo bajo el argumento que este incremento afectaría al mismo sector de la población que sí realiza su pago con cobros de hasta el triple actual.



Sin embargo, en un evento público Adrián de la Garza calificó esta negativa al alza catastral por parte del mandatario como un capricho que impiden devolver la grandeza a la ciudad de Monterrey.



“Vamos a demostrarle que la gente de Monterrey, los ciudadanos de Monterrey, somos más fuertes", añadió.



Ya que el impuesto predial es un recurso económico que utilizan los gobiernos municipales para realizar obras públicas como es el caso de las obras de renovación del parque ubicado en la colonia Cumbres Elite Sector Hacienda, donde el edil se pronunció.



Dicho espacio público ha sido solicitado por los vecinos durante varios meses y se había podido realizar a causa de la falta de recursos, según el secretario de Infraestructura Sostenible, Nazario Pineda, el Fondo de Desarrollo Municipal (Fondemun) que entrega el Estado no ha llegado.



Los trabajos realizados en el parque ubicado entre las calles Hacienda Xcanatun y Villa Española son la reconstrucción de la barda perimetral de 14 metros lineales y os senderos peatonales, en los que se colocarán 935 metros cuadrados de carpeta asfáltica.

Comentarios