Nuevo León

Restringen paso en calle Washington por recarpeteo nocturno

La calle Washington en Monterrey cerrará parcialmente este martes por recarpeteo entre Félix U. Gómez y Héroes del 47, de 19:30 a 2:00 a.m

La calle Washington presentará una restricción parcial a la circulación la noche del martes 11 de noviembre debido a trabajos de recarpeteo en el centro de Monterrey.

De acuerdo con el ayuntamiento regiomontano, el cierre iniciará a las 19:30 horas y se prevé la reapertura a las 2:00 de la mañana del miércoles 12, en el tramo comprendido entre Félix U. Gómez y Héroes del 47.

Los trabajos forman parte de las labores para concluir la reparación de un hundimiento en ese punto, a causa de un registro de drenaje pluvial instalado por una empresa constructora para dar servicio a un edificio de departamentos ubicado en la zona.

Tras esta intervención, personal de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey realizó la reparación de un ducto dañado, lo que permitió continuar con el relleno del pozo y preparar el terreno para la aplicación de la nueva carpeta asfáltica.

El municipio informó que las labores se ejecutarán durante el horario nocturno con el propósito de minimizar las afectaciones al tránsito vehicular.

Las recomendaciones del municipio para los automovilistas es utilizar vías alternas y conducir con precaución mientras duren los trabajos, un ejemplo de otras vías seria continuar por Félix U. Gómez hasta Modesto Arreola para avanzar de oriente a poniente.

La autoridad municipal indicó que el objetivo de esta intervención es restablecer la superficie de rodamiento y mejorar las condiciones de seguridad vial en el área.

Una vez concluida la aplicación del asfalto, se prevé abrir completamente la circulación durante la madrugada del miércoles.


