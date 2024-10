Reunión entre Samuel y diputados deja buenos acuerdos

Un borrón y cuenta nueva no fue posible, pero lo que sí logró la reunión entre el gobernador Samuel García con los coordinadores de los grupos legislativos locales fueron acuerdos para sacar adelante temas como el Paquete Fiscal 2025.

Tras 20 días tratando de reunirse, el Poder Ejecutivo y el Legislativo por fin se sentaron y, tanto el mandatario Samuel García como los coordinadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, dijeron que los ánimos en ambas partes son buenos y lograron entablar diálogo para trabajar por el estado.

“La postura del Ejecutivo es y será de dejar a un lado los colores, la elección, si hubo o no agravios, y con tal de que le vaya bien a Nuevo León vale la pena este acuerdo y este acercamiento".

“Afortunadamente, sentí de todos ese mismo ánimo, de que los siguientes tres años tenemos que estar unidos, y a mí me complace mucho esta reunión, porque vienen meses muy importantes para sacar ya el presupuesto, y qué mejor ya con una reunión”, dijo Samuel García.

Por Nuevo León, vale la pena llegar a acuerdos, dejar de lado los colores y dar nuestra mejor versión. — Samuel García (@samuel_garcias) October 23, 2024

El coordinador del PRI, Heriberto Treviño, y del PAN, Carlos de la Fuente, aseguraron que, al principio de la reunión, pusieron en claro los agravios que hubo tanto del Ejecutivo hacia el Legislativo y viceversa, y después platicaron sobre el Presupuesto 2025 y que el gobernador publique los 48 acuerdos que la Mesa Directiva ha hecho en el Congreso.

“Teníamos muchas diferencias, incluso, entre algunos diputados, incluyendo a un servidor. ¡y qué bueno que pudimos platicar los agravios de ambas partes y nos pusimos a disposición de construir y trabajar juntos por un mejor Nuevo León!”, indicó Carlos de la Fuente.

La reunión que tendrán con el tesorero será el 29 de octubre a las 15:00 horas, y hablarán sobre la repartición de recursos para 2025.

En materia de los acuerdos que faltan por publicar, el gobernador Samuel García aseguró que los que no tengan alguna pugna jurídica los publicará, y los que no, mandará un informe detallado de la razón por la cual no lo puede publicar en el Periódico Oficial del Estado.

