Nuevo León

Revolvedora queda atorada en la colonia Burócratas Municipales

De acuerdo con las autoridades, al momento de girar, el peso de la carga de cemento le ganó al conductor, provocando que el camión se fuera de reversa

  • 16
  • Septiembre
    2025

Un camión revolvedor de cemento perteneciente a la compañía Cemex quedó atorado y provocó daños materiales a un vehículo particular, en la colonia Burócratas Municipales, al sur de Monterrey. 

El accidente ocurrió sobre la calle F. Sepúlveda, en su cruce con la calle Sur, cuando el conductor de la pesada unidad intentaba subir por la pendiente.

De acuerdo con las autoridades, al momento de girar, el peso de la carga de cemento le ganó al conductor, provocando que el camión se fuera de reversa.

revolvedora-burocratas1.jpeg

La unidad terminó impactándose contra una camioneta estacionada, sobre la cual también derramó parte del concreto que transportaba.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables. 

Elementos de la Policía de Monterrey aseguraron la zona en espera del arribo de una grúa para retirar la revolvedora.


