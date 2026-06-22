El diputado afirmó que ya tiene diálogo con la dirigencia nacional de Morena para definir posturas en temas clave como el juicio a Samuel García

Inicio / Nuevo León / Rodrigo Montemayor busca guía de Morena para votar en Congreso

En medio del proceso sancionatorio que enfrenta ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el diputado local Rodrigo Othoniel Montemayor aseguró que ya encontró una vía de comunicación directa con el Comité Ejecutivo Nacional del partido para conocer la postura que deberá seguir en temas como juicio político contra el gobernador Samuel García.

A través de un posicionamiento público, el legislador sostuvo que, ante la ausencia de una coordinación formal en la bancada morenista del Congreso local, buscará interlocución directa con liderazgos nacionales para definir su actuación en los próximos debates legislativos.

“Hoy no hay coordinador, pero, por lo pronto, ya encontré una forma, por primera vez, de tener diálogo directo con el Comité Nacional”, afirmó.

Montemayor adelantó “a pesar de que conoce las filias y fobias de cada uno”, este fin de semana buscará a las denominadas "corcholatas" de Morena. (aspirantes a gobernador) para conocer cuál consideran que debe ser la postura del partido frente a los asuntos que se discutirán en el Congreso de Nuevo León durante los próximos días.

“Votaré siempre a favor de investigar la corrupción donde sea que se encuentre; vamos contra la corrupción de MC y del PRIAN”, expresó.

No obstante, el diputado también advirtió que no respaldará acciones que, a su juicio, puedan terminar favoreciendo políticamente al PRI y al PAN.

Según afirmó, en una reunión sostenida semanas atrás con la dirigencia nacional se transmitió a los legisladores la instrucción de combatir tanto la corrupción atribuida a Movimiento Ciudadano como la relacionada con el bloque conformado por PRI y PAN.

Montemayor insistió en que Morena no debe convertirse en “comparsa” de la oposición y sostuvo que cualquier decisión legislativa deberá analizarse bajo la óptica de evitar beneficiar intereses partidistas ajenos al movimiento.

Las declaraciones ocurren mientras este diputado y el ahora excoordinador, Mario Soto, enfrentan un procedimiento interno dentro de Morena, derivado de diferencias políticas al interior de la bancada local, una disputa que ha exhibido la fragmentación del grupo parlamentario en el Congreso del Estado.

Pese a ello, el legislador aseguró que seguirá respaldando la línea política que marque la dirigencia nacional y que su prioridad será combatir la corrupción sin importar el partido de origen de los involucrados.