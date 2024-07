Al fondo de su casa, Mario de 54 años gritaba y clamaba ayuda desesperado ante el voraz incendio que consumía su vivienda, que sumado a su impedimento físico para caminar le impedía escapar de lo que parecía ser una muerte segura.



Afuera, dos policías y un tránsito se abrían paso para burlar las llamas y hacer todo lo que fuera posible para sacar a este hombre con vida.



Se trata de los policías regios Alberto de Jesús Delgado Rivera y su compañero Ángel Francisco Flores Domínguez, así como el tránsito Marco Antonio Rodríguez Barrios.



Esta acción no se trataba de maleantes a los cuales atrapar por cometer delitos o de automovilistas abusivos a cuales detener del exceso de velocidad, se trataba de no de una instrucción, sino de una misión de vida, cuentan con sus propias palabras en entrevista con El Horizonte a 24 horas de la hazaña.



Ahora, tras el frenesí del acto, los tres hombres en calma comparten la más honda reflexión que puede dejar una hazaña de estas dimensiones: salvar vidas no es nuestro trabajo, es nuestra vocación.



Tanto es así que arriesgan su integridad por rescatar una vida ajena, como es el caso de Marco Rodríguez, quien luego de entrar al incendio el pasado martes la preocupación de su familia no se hizo esperar.



“Mi esposa me dijo para que te arriesgues y luego ya me dijo no pues sí, le digo mi amor es una vida, no es cualquier cosa y más porque escuchabas que gritaba la persona, es cuando nos dio más valor”, comentó el oficial de tránsito.

Por su parte el comandante Ángel Flores ya es conocido por sus hazañas de heroicas, pues ha rescatado a mujeres, jóvenes y hombres, no solo de incendios, también ha evitado que salten de grandes alturas a pesar de ser uno de sus miedos más grandes.

“Me tocó subir, yo tengo vértigo, pero la adrenalina me gana a como pude me subí a una escalera bien alta, me puse a dialogar con él, le ofrecí un refresco, le ofrecí un agua, hablamos se tranquilizó, ya puro convencimiento, ya bajamos los dos, con miedo la verdad yo tengo miedo a las alturas”, platicó Flores Domínguez.

Y en casos de menor riesgo para el oficial Alberto Delgado, también se ha desenvuelto de manera excepcional, pues ayudo a traer una vida al mundo en la Central de Autobuses de Monterrey y señaló que fue una experiencia que lo marco para siempre.

“Me toco recibir una vida al mundo que fue una labor de parto en la central de autobuses, era una persona foránea, y pues es algo nuevo verdad, es algo que no se vive día a día, pero es muy bonita la experiencia de poder ayudar a las personas”, agregó el policía.

Comentarios