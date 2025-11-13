Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_11_80dec6403b
Nuevo León

Samuel García inicia operativo de seguridad para El Buen Fin

El operativo se implementa con el fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos, así como de los negocios participantes en esta edición.

  • 13
  • Noviembre
    2025

El gobernador Samuel García Sepúlveda puso en marcha el Operativo de Seguridad para el Buen Fin 2025 en la Explanada de los Héroes.

Acompañado del secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y del titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, dio el banderazo de arranque al operativo donde participarán elementos de Fuerza Civil, de la Guardia Nacional y de las policías municipales.

Dicho operativo se implementa con el fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de las y los neoleoneses, así como de los negocios participantes en esta edición.

INFO 7 UNA FOTO (9).jpg

El mandatario estatal aprovechó la ocasión para destacar el boom económico de Nuevo León que le permite alcanzar el primer lugar en ingresos por encima de la Ciudad de México.

"El Estado Nuevo León es tan fuerte, tan económicamente potente que este año 2025 somos primer lugar en todo, somos primer lugar en sueldos, en educación, en prestaciones y por supuesto es muy importante que las familias de Nuevo León hoy son primer lugar y tienen más del doble del ingreso promedio nacional", señaló.

También participaron  Rubén Vadillo y Luis Ortiz Méndez, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) Nuevo León, mandos de seguridad y representantes de comercios y tiendas departamentales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T090918_455_a8077d54be
Hallan sin vida a presuntos implicados en muerte de Carlos Manzo
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_38_32_PM_5d55de2ff2
Inaugura gobernador, clínica de rehabilitación en General Terán
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T160424_352_284d5372a4
Denuncia Adalina años de violencia del Bronco, su ahora exesposo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T132146_427_3c6a59b1fc
Caen cinco personas en posesión de armas y droga en Michoacán
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T124746_314_70864bb36c
Incineran más de 370 kilos de droga decomisada en Apodaca
INFO_7_UNA_FOTO_1_5a663cd6a7
Se registra volcadura en San Pedro; hay un lesionado
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×