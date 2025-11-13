Samuel García inicia operativo de seguridad para El Buen Fin

El gobernador Samuel García Sepúlveda puso en marcha el Operativo de Seguridad para el Buen Fin 2025 en la Explanada de los Héroes.

Acompañado del secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y del titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, dio el banderazo de arranque al operativo donde participarán elementos de Fuerza Civil, de la Guardia Nacional y de las policías municipales.

Dicho operativo se implementa con el fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de las y los neoleoneses, así como de los negocios participantes en esta edición.

El mandatario estatal aprovechó la ocasión para destacar el boom económico de Nuevo León que le permite alcanzar el primer lugar en ingresos por encima de la Ciudad de México.

"El Estado Nuevo León es tan fuerte, tan económicamente potente que este año 2025 somos primer lugar en todo, somos primer lugar en sueldos, en educación, en prestaciones y por supuesto es muy importante que las familias de Nuevo León hoy son primer lugar y tienen más del doble del ingreso promedio nacional", señaló.

También participaron Rubén Vadillo y Luis Ortiz Méndez, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) Nuevo León, mandos de seguridad y representantes de comercios y tiendas departamentales.

