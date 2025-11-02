Cerrar X
Nuevo León

Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, expresó su pesar por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez

  • 02
  • Noviembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, expresó su pesar por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal envió un mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos del edil michoacano.

“Lamento mucho lo ocurrido en Uruapan, Michoacán. Mi más sentido pésame a toda la familia y amigos del alcalde Carlos Manzo. Que descanse en paz”, escribió García.

El crimen de Manzo ha generado conmoción a nivel nacional y diversas figuras políticas han condenado el ataque, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum, quien convocó a una reunión urgente del Gabinete de Seguridad para abordar la situación y garantizar que no haya impunidad en el caso.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el ataque ocurrió al término de un evento público y que dos personas fueron detenidas, mientras que uno de los agresores murió durante la persecución.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del homicidio que ha sacudido al municipio de Uruapan.


