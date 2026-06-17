Samuel invita a pacientes con cáncer a ver a Chayanne zona VIP

Un grupo de 21 beneficiarias del programa de cobertura universal contra el cáncer de mama fue invitado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a disfrutar del concierto que ofreció Chayanne en el FIFA Fan Festival Monterrey™.

La invitación fue entregada a través de la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, como parte de las actividades de acompañamiento dirigidas a las pacientes que forman parte del programa estatal.

Las asistentes aceptaron la invitación y vivieron una velada especial durante la presentación del cantante puertorriqueño, quien ofreció un concierto la noche del sábado en el escenario principal del FIFA Fan Festival Monterrey™.

Las beneficiarias disfrutaron del espectáculo desde la zona VIP, donde pudieron seguir de cerca la actuación en un ambiente de convivencia y entretenimiento.

La invitación formó parte de las acciones de acompañamiento impulsadas para las beneficiarias de la cobertura universal contra el cáncer de mama, brindándoles un espacio de recreación dentro de las actividades organizadas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

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