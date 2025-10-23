San Pedro, la ciudad más segura de México en 2025: Inegi

San Pedro Garza García volvió a posicionarse como la ciudad más segura de México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi correspondientes a septiembre de 2025.

Según el informe, solo 8.9% de los habitantes mayores de 18 años en San Pedro consideraron inseguro vivir en su ciudad, la cifra más baja entre las 91 áreas urbanas evaluadas en el país.

Le siguieron Piedras Negras, Coahuila (15.0%) y Benito Juárez, Ciudad de México (15.6%), también entre las urbes con menor percepción de inseguridad.

En el otro extremo, las ciudades donde más personas se sienten inseguras fueron Culiacán Rosales (88.3%), Irapuato (88.2%) y Chilpancingo de los Bravo (86.3%).

Por su parte, el alcalde Mauricio Farah destacó que el resultado refleja una mejora constante en materia de seguridad, pues en la encuesta anterior el municipio había registrado un 10 por ciento.

“Sí estábamos en 9, 10 por ciento y todavía le dimos otro bajonzón, estamos en 8.9, entonces mejorando y me llena de emoción que vamos bien en esos temas”, dijo al término de la Mesa de Coordinación Metropolitana realizada en Palacio de Gobierno.

Farah añadió que el reconocimiento nacional es un motivo de orgullo.

“Me da muchísimo gusto porque San Pedro, pues, salió primer lugar nacional”.

A nivel nacional, 63% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, lo que representa un ligero aumento frente a 2024, cuando el porcentaje fue de 58.6%.

En cuanto al desempeño gubernamental, San Pedro Garza García también destacó, ya que 69.9% de su población calificó como efectivo el trabajo del gobierno local para resolver los principales problemas urbanos.

Dicha cifra contrasta con municipios como Coatzacoalcos y Chimalhuacán, donde menos del 12% de los encuestados perciben eficacia en sus autoridades.

A nivel nacional, la ENSU reportó que 71.7% de los mexicanos se siente inseguro en cajeros automáticos, mientras 64.9% teme por su seguridad en el transporte público.

El estudio también reveló que 40.6% de la población ha cambiado sus hábitos por miedo al delito, como evitar portar objetos de valor o salir de noche.

Con información de Julieta Guevara.

