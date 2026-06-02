San Pedro presenta su oferta de actividades mundialistas

A solo nueve días del pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah Giacomán, presentó de manera oficial el calendario del Distrito Mundialista San Pedro.

Esta iniciativa busca transformar al municipio en uno de los epicentros culturales, recreativos y turísticos más importantes del torneo, ofreciendo una robusta agenda que combina eventos gratuitos y experiencias especiales.

El proyecto tiene como ejes principales fortalecer la convivencia familiar, impulsar la economía local y consolidar a San Pedro como un referente de seguridad, hospitalidad e innovación urbana tanto para los habitantes de la entidad como para los visitantes nacionales e internacionales.