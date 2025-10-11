Cerrar X
Nuevo León

'San Pedro Recicla' recolecta más de 12 toneladas de material

Los ciudadanos se acercaron a depositar materiales como PET, cartón, aluminio, vidrio y cacharros, recibiendo a cambio productos de limpieza, árboles y composta

  • 11
  • Octubre
    2025

Más de 150 automovilistas participaron este sábado en la tercera edición del programa "San Pedro Recicla" en su modalidad Drive Thru, logrando recolectar más de 12 toneladas de material reciclable.

La jornada, organizada por el Municipio de San Pedro Garza García, se llevó a cabo en el estacionamiento del Auditorio San Pedro desde las 9:00 hasta las 12:00 horas del sábado 11 de octubre.



Los ciudadanos se acercaron para depositar materiales como PET, cartón, aluminio, vidrio y cacharros, recibiendo a cambio productos de limpieza, árboles y composta.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la actual administración municipal, que, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, ha logrado acopiar más de 550 toneladas de material reciclable durante su primer año de gestión. Este esfuerzo busca fomentar el reciclaje y concienciar a la población sobre la importancia de la sostenibilidad.

El programa "San Pedro Recicla" forma parte de un conjunto de acciones implementadas para reducir los residuos que terminan en los rellenos sanitarios y promover la reutilización y el aprovechamiento de recursos.



Para el desarrollo de esta exitosa edición Drive Thru, el Municipio de San Pedro contó con la colaboración de Red Ambiental y la asociación Cíclica.

Otras iniciativas incluyen la ruta del reciclaje, los intercambios de reciclaje quincenales, puntos de reciclajes, contenedores soterrados y Big Belly.


