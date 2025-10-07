Cerrar X
Nuevo León

San Pedro y CMIC donan más de $1 mdp en equipo médico

El ayuntamiento de San Pedro y la CMIC firmaron un convenio de colaboración que contempla un donativo superior a un millón de pesos en aparatos funcionales

  • 07
  • Octubre
    2025

El ayuntamiento de San Pedro y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) firmaron un convenio de colaboración que contempla un donativo superior a un millón de pesos en aparatos funcionales.

Dicho acuerdo se celebró este martes y se acordó que además de la indumentaria y artículos, también se contará con la capacitación del personal municipal en materia de infraestructura y obra pública.

La firma se realizó en la sala de cabildo y fue encabezada por el alcalde Mauricio Farah Giacomán, quien explicó que el acuerdo busca fortalecer las capacidades técnicas del municipio y ampliar los apoyos a la ciudadanía que enfrenta alguna condición de vulnerabilidad.

“Uno de ellos es en materia de capacitación, ya que la Cámara, con su amplia experiencia, está aportando capital humano para que el personal de nuestro Municipio esté mejor preparado para hacer frente a los retos que implican la infraestructura y la obra pública”, señaló Farah Giacomán.

El convenio incluye la entrega de sillas de ruedas, bastones, camas hospitalarias y otros equipos médicos, los cuales serán canalizados a través del DIF San Pedro.

La presidenta del DIF municipal, Elisa Cruz Sáenz, destacó que estos recursos permitirán fortalecer los programas de asistencia social.

“Gracias a este convenio, hoy se entrega más de un millón de pesos en equipo médico, que se suma al compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los sampedrinos”, indicó Cruz Sáenz.

Por su parte, el presidente de la CMIC Nuevo León, Rodrigo Garza Tijerina, señaló que la colaboración con el municipio tiene el objetivo de contribuir al bienestar social y al desarrollo urbano sostenible.

“En Nuevo León y en San Pedro entendemos que construir no solo se trata de levantar estructuras, sino de elevar capacidades y fortalecer la unión social”, expresó.

En el evento participaron también el secretario general Luis Susarrey Flores, la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas Ángeles Galván, el tesorero Rafael Serna Sánchez, la directora del DIF Claudette Treviño, e integrantes de la CMIC.

La autoridad municipal informó que la capacitación al personal de Obras Públicas iniciará en las próximas semanas y que los aparatos donados serán entregados de manera progresiva conforme a los registros del DIF.


