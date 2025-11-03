Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución

El hartazgo de numerosos regiomontanos contra los incumplimientos y abusos cometidos por las empresas aseguradoras llegó a tal grado que, este lunes por la mañana, un grupo de afectados bloqueó la avenida Constitución de Monterrey, una de las vialidades más importantes de la metrópoli regia.

Esto desquició el día a miles de ciudadanos que se quedaron atrapados en el tráfico durante hora y media, en plena hora pico, provocando que “pagaran justos por pecadores".

En total, según el abogado Candelario Maldonado, quien representa a los quejosos, se manifestaron familiares de 17 personas fallecidas en accidentes viales y de cuatro lesionados todavía en litigio.

“Mi esposo falleció en junio de 2024 y la aseguradora no se hace responsable, ha sido muy difícil todo”, compartió Martha Ibarra Saucedo.

El bloqueo provocó el enojo de los conductores que iban a sus trabajos o a citas urgentes, así como el de activistas, quienes dijeron a El Horizonte que bloquear debería ser la última opción para conseguir un cambio o beneficio.

Encabezados por Maldonado, los manifestantes se quejaron contra los abusos y malas prácticas de compañías aseguradoras al señalar que en algunos casos estas se tardan años en pagar pólizas aun cuando haya sentencias judiciales de por medio.

Debido a la protesta que se registró en Constitución y calle Baudelaire, a la altura de la colonia Obispado, la Avenida Constitución quedó paralizada en plena hora pico a lo largo de al menos cuatro kilómetros.

La fila de vehículos detenidos, en una panorámica similar a la de un estacionamiento, iba desde antes del cruce con Padre Mier, a la altura de Barrio Antiguo.

Desde las 8:40 hasta las 10:00 horas, los manifestantes bloquearon la circulación portando pancartas y hasta un féretro con el que simbolizaron que “durante años” se ha cometido la injusticia de no recibir pagos de personas fallecidas en percances.

Ervey Cuéllar, del Movimiento Vial Ciudadano, afirmó que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse, pero sin dañar a terceros que ejercen su libertad de libre tránsito.

“Debieron evitar esa gran afectación porque no es cualquier arteria Constitución; Constitución te comunica del oriente al poniente, de lado a lado, entonces, tú obstaculizas Constitución y verás el desastre que se hace; ahí faltó voluntad política y voluntad de la autoridad".

“En justicia todo es permitido, pero un derecho acaba donde otro derecho nace, donde otro derecho se origina, y aquí ese derecho de manifestarse acaba y se extingue en el momento en que nace el derecho de los automovilistas a circular por esa avenida; no pueden ser así como sucedió, donde se vieron kilómetros y kilómetros de automovilistas”, indicó.

Los quejosos mencionaron como aseguradoras abusivas a las empresas Primero Seguros y HDI, a las que señalaron de dar largas y desatenderse de los casos.

Maldonado argumentó que la inacción de las empresas se da incluso cuando hay veredictos y sentencias de la Fiscalía y el Poder Judicial.

“El mensaje es: las compañías de seguros no son empáticas, no son socialmente responsables como lo pregonan, y hacen todo lo dilatorio para no pagar; la práctica de ellos es que te canses y así no atender”, criticó.

Lista de las aseguradoras más denunciadas ante la Condusef a junio del 2025

Quálitas: Con 19% de las reclamaciones registradas, es la aseguradora con más quejas en términos absolutos.

GNP Seguros: Le sigue con un 16% de las quejas.

Chubb: Ocupa el tercer lugar con 10%.

BBVA: Con 9%.

AXA: Con 8%.

Llegan tarde al trabajo

Miles de automovilistas sufrieron retrasos al quedar inoperantes los carriles ordinarios de Constitución.

Únicamente la vía exprés avanzaba con relativa normalidad en algunos tramos, pero no servía para desfogar la carga vial atascada.

“No está avanzando nada, yo tenía una cita y ahorita ya la perdí, ya no voy a llegar porque está todo parado, no se vale que por unos la llevemos todos”, comentó una conductora a la altura de la calle Vallarta.

Y es que no únicamente la Constitución sufrió los efectos de la protesta, sino que también se colapsaron las rutas alternas y vialidades aledañas por los vehículos que buscaban sacarle la vuelta al atorón.

La zona de la colonia Obispado fue una de las que presentaba tráfico como daño colateral.

Para las 9:30 horas, personal de Tránsito de Monterrey se desplegó en algunos puntos de Constitución para coordinar incorporaciones seguras a los carriles exprés y tratar de aminorar la afectación.

Sin embargo, no fue sino hasta las 10:00 horas que la circulación avanzó a buen ritmo con el retiro de la manifestación.

Cuestionado sobre el golpe a la circulación, Maldonado pidió empatía a la ciudadanía.

“Quiero terminar con una frase: `Cuando empiezas a exigir respeto, resulta que eres problemático’. Ellos (los manifestantes) se merecen todo el respeto del mundo y lo vamos a pedir con el corazón en la mano para que las compañías de seguros y las autoridades aprieten a quien tengan que apretar para que se hagan responsables”, dijo.

Terminado el bloqueo, el contingente se dirigió hasta las oficinas de Primero Seguros, ubicadas a unas cuadras de distancia, para colocar en las puertas coronas florales y féretros.

