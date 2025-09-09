Se enlaza Sheinbaum a banderazo del Tren del Norte

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se enlazó este martes al banderazo de inicio a la construcción del Tren del Norte en su tramo Saltillo–Nuevo Laredo, proyecto con el que se prevé movilizar a más de siete millones de pasajeros al año.

En su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que se trata de un compromiso cumplido, pues el tren recorrerá mil 200 kilómetros desde la Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos.

“Hoy inicia la construcción del tren en el norte, de Saltillo a Nuevo Laredo. Recuerden que este es el tren que va desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo”, expresó.

De manera simultánea, en Salinas Victoria, el gobernador de Nuevo León, Samuel García; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina; y el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza dieron el arranque oficial de las obras.

El gobernador señaló que la obra representa una inversión cercana a los 90 mil millones de pesos y tendrá un impacto histórico en la movilidad de la región.

“Hace unos minutos nos enlazamos desde Salinas Victoria a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar inicio con la construcción del Tren del Norte, que conectará a Monterrey con Laredo en menos de dos horas”, dijo el mandatario estatal.

Por su parte, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, informó que el tren alcanzará velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora, lo que permitirá conectar Monterrey con Nuevo Laredo en menos de dos horas.

Además, la construcción generará 4 mil 744 empleos directos y 14 mil 676 indirectos, lo que, afirmó, impulsará la economía local y nacional.

Comentarios