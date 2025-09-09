Cerrar X
7c3a6483_d0c8_4bd0_b648_f6fc624cd913_87e61acf6c
Nuevo León

Se enlaza Sheinbaum a banderazo del Tren del Norte

Ante el comienzo de la construcción del proyecto ferroviario, se destacó que la ruta abarcara 1,200 kilómetros desde la Ciudad de México hasta la frontera norte

  • 09
  • Septiembre
    2025

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se enlazó este martes al banderazo de inicio a la construcción del Tren del Norte en su tramo Saltillo–Nuevo Laredo, proyecto con el que se prevé movilizar a más de siete millones de pasajeros al año.

En su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que se trata de un compromiso cumplido, pues el tren recorrerá mil 200 kilómetros desde la Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos.

“Hoy inicia la construcción del tren en el norte, de Saltillo a Nuevo Laredo. Recuerden que este es el tren que va desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo”, expresó.

De manera simultánea, en Salinas Victoria, el gobernador de Nuevo León, Samuel García; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina; y el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza dieron el arranque oficial de las obras.

63a8980b-9cae-4c54-8699-e91a8bee1e75.jpg

El gobernador señaló que la obra representa una inversión cercana a los 90 mil millones de pesos y tendrá un impacto histórico en la movilidad de la región.  

“Hace unos minutos nos enlazamos desde Salinas Victoria a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar inicio con la construcción del Tren del Norte, que conectará a Monterrey con Laredo en menos de dos horas”, dijo el mandatario estatal. 

Por su parte, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, informó que el tren alcanzará velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora, lo que permitirá conectar Monterrey con Nuevo Laredo en menos de dos horas.

Además, la construcción generará 4 mil 744 empleos directos y 14 mil 676 indirectos, lo que, afirmó, impulsará la economía local y nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
Whats_App_Image_2025_09_10_at_12_42_50_AM_a900a04c77
Le va bien a Samuel García con gobierno de Sheinbaum
6f641875_6f10_42cf_bf24_a5acc799131f_347142713f
Proyectan hasta 15 rutas gratuita entre Ramos Arizpe y Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_10_at_1_36_41_AM_76727d3e51
Darvin Chávez, exjugador de Rayados, está de manteles largos
david_lynch_a_traves_de_la_musica_10_canciones_mas_alla_del_cine_bd98297395
Cines de México realizarán homenaje póstumo a David Lynch
escena_jessie_joy_9077232a26
Jesse y Joy no se guardarán nada en su nuevo documental
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
nl_lluvia_inundaciones_d588b5bb0d
Cae en NL en 24 horas lo equivalente a toda la lluvia de agosto
publicidad
×