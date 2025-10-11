Se esperan 315,000 asistentes a la Feria del Libro Monterrey

Este sábado la Feria Internacional del Libro (FIL) en Cintermex abre sus puertas una vez más para reunir a lectores, autores y amantes de la cultura.

La apertura contó con la presencia del gobernador, Samuel García, acompañado de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, así como de funcionarios estatales como Juan Paura, secretario de Educación, la doctora Melissa Segura, secretaria de Cultura de Nuevo León.

“Vamos a tener nueve días muy completos, quiero aprovechar para invitar a todos, esta vez contaremos con 800 actividades culturales, van a participar más de 10 países y vamos a tener 315 mil visitantes”, dijo el mandatario.

Por su parte, Mariana Rodríguez, destacó la importancia de motivar a las infancias a la lectura.

“La lectura forman vínculos nos enseña a mirar con empatía, con curiosidad y respeto, por eso leer no debería ser un lujo, si no un derecho. Ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad enorme porque como mamás, papás, abuelos o maestros, todos somos narradores de la vida de un libro, esas historias que marcan su historia”, sostuvo la titular de AMAR a Nuevo León.

Al evento, también asistió la escritora colombiana Laura Restrepo, quien ofreció un discurso donde califica de “genocidio” el conflicto de Israel-Palestina. Además de destacar las similitudes entre el país Colombia y México.

La directora de la Feria Internacional de Monterrey, Carmen Junco, señaló la relevancia de este evento cultural en la ciudad.

“Hoy la feria abre sus puertas con la certeza de que esta feria es un espacio de reflexión, descubrimiento y de inspiración”, dijo Junco.

En la feria, los visitantes recorren los pasillos con el entusiasmo de encontrar una nueva historia que llene su mente de aventuras.

Comentarios