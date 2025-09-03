Cerrar X
Nuevo León

Se estrella camión contra gasolinería; deja seis lesionados

Entre los afectados se encuentra un joven de 23 años, quien fue atropellado por la unidad responsable del accidente sobre la carretera Laredo

  • 03
  • Septiembre
    2025

Automóviles destrozados, seis lesionados y el riesgo de una explosión, fue el saldo del esttellamiento de un camión de personal contra una gasolinería en Cienega de Flores.

El accidente ocurrió cerca de las ocho de la mañana del miércoles sobre la carretera libre a Nuevo Laredo a la altura del kilómetro 34.

Todo ocurrió cuando el operador de un camión  de personal de la empresa HMD presuntamente dormito y perdió el control del volante.

Esto generó que la pesada unidad se proyectara hacia la izquierda avanzando sin control alrededor de 100 metros.

Luego de invadir el carril de circulación y avanzar sobre el acotamiento, la unidad pasó a tres metros de un puesto de comida.

A una velocidad superior a los 70 kilómetros por hora, el camión embistió por alcance un automóvil Chevy en color rojo.

8f2ebb5d-7fa1-4e9e-b410-082673ff14af.jpg

Arrastró un vehículo Tsuru con cuatro ocupantes, destrozó una bomba despachadora, derriba una columna de acero y volcó una camioneta tipo van en color blanco.

Durante el accidente, un empleado de la gasolinería identificado como Irma Juárez Hernández, de 23 años fue atropellado y su estado de salud es grave.

9866efcc-7443-4a07-8bee-7cb9029f7d44.jpg

El percance movilizó unidades de Protección Civil y bomberos, quienes al llegar encontraron a cuatro hombres atrapados en un auto.

Para poder rescatar a Quienes fueron identificados como Carlos Eduardo, El Chaparro y El Chirris, fue necesario la utilización del equipo de rescate urbano.

Quitaron el techo y parte de las puertas para poder liberarlos y trasladarlos en dos ambulancia al hospital de zona número 21 del IMSS.

En la escena del accidente hubo derramamiento de combustible lo que pudo haber ocasionado una explosión.

La pesada unidad quedó sobre la bomba despachadora y frente a la camioneta Van volcada.

La zona fue acordonada por personal del Ejército, policías municipales y Protección Civil.


