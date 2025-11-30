Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_30_at_6_03_52_PM_8be66779cb
Nuevo León

Se fortalece el PVEM en NL; suman a más de 50 actores políticos

El partido integró a actores que dejaron partidos de oposición por descontento interno; Waldo Fernández celebró que el bloque fortalece a la 4T en el estado

  • 30
  • Noviembre
    2025

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Nuevo León anunció un fortalecimiento de su estructura con la integración de más de 50 actores políticos provenientes de partidos de oposición. 

La adhesión fue oficializada en una reunión que contó con la presencia del senador por Nuevo León, Waldo Fernández.

Los nuevos integrantes justificaron su decisión en el "descontento" con sus anteriores dirigencias estatales y, según señalaron, el "alejamiento" que estos partidos han mostrado hacia sus bases y la ciudadanía. 

WhatsApp Image 2025-11-30 at 6.03.32 PM.jpeg

Por ello, aseguraron que el PVEM representa una nueva plataforma para su trabajo político.

El senador Waldo Fernández asistió como testigo de honor y destacó que esta suma de cuadros es parte de una "estrategia mayor" para transformar la vida pública del estado.

“Los partidos de la 4T no buscan sumar por sumar. Sumamos a quienes están listos para servir a la gente y transformar el estado. Estas más de 50 voluntades fortalecen al Partido Verde, pero también a la Cuarta Transformación”, expuso el senador por Nuevo León.

Con esta integración de liderazgos estratégicos, el PVEM consolida el fortalecimiento de su trabajo territorial y su articulación política en diversos municipios de Nuevo León, marcando un paso en su estrategia de crecimiento.

WhatsApp Image 2025-11-30 at 6.03.52 PM.jpeg

Quienes se integran al PVEM son

Ing. Eduardo Campos
Martin Elizalde
Sergio Valero
Eduardo González
Ricardo García
Adrián Veloz Sánchez
Ing. Alberto Rodríguez
Lic. Humberto García
Profe Daniel Ernesto Magaña
Hugo González
Lic. Mauricio Morales
Lic. Ramiro Vázquez
Lic. Juan Alberto Martínez Barroso
Javier Moreno Saldaña
Francisco Núñez
Lic. Zeila Deyanira Dominguez
Lic. Yvette Guagnelli Alanis
David Castillo
Arq. Arturo Santacruz
Felipe Martínez
Carlos Reyes
Lic. Raúl Montoya Retta
Lic. Ángeles Hernández
Lic. Rafael Valero Alanis
Raúl Sánchez Posada
Profesor Jesús Quiroga Yáñez
Arcadio Meza
Anastacio Rodríguez
Adrián Villarreal
Edgar Martínez
Javier Garza
Víctor Tovar
Ricardo Max Sarmiento
Oliver Galaviz
Oswaldo Treviño
Enrique Pérez Villa
Sergio Cavazos
Alma Robles
Rogelio González
Guillermo Zamora
Jesús Macías
Ricardo Jaramillo
Rafael Salazar
Julio Martínez
Noe Ledezma
Rodolfo Aguirre
Sandra Hernández
Rodolfo Villarreal
Luis Lauro Lozano
Carlos Napoleón Martínez Alvarado
Luis Octavio Daccaret Vazquez
Diego Martínez


