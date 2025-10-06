Se integra San Nicolás a campaña de Red Ambiental

Red Ambiental continúa con su campaña de prevención al cáncer de mama, con el uso de los camiones rosas, esto a fin de concientizar e informar, los beneficios de la detección temprana.

En esta ocasión fue el municipio de San Nicolas, el que se integra a esta misión.

“Hoy a agradecemos a Red ambiental por esta campaña que vamos a tener todo el mes de octubre y ahora cada vez que suene la campana cuando recojan la basura. Acuérdense que hay personas que también está buscando sonar la campana, pero debe haberse salvado del cáncer de mama.”, mencionó Daniel Carrillo.

Estas acciones invitan a las mujeres a realizarse una autoexploración, para detectar alguna anomalía a tiempo, pues es crucial para salvar vidas.

Durante el evento se conto con la presencia de Horacio Guerra Marroquín presidente del consejo de administración de red ambiental y Héctor Castillo, director de relaciones gubernamentales y relaciones institucionales de red ambiental quien menciono que estas acciones son pensadas en las mujeres.





