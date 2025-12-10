Podcast
Nuevo León

Se pronuncia IP junto a PRI y PAN en contra del alza al ISN

La Iniciativa Privada y las bancadas indicaron que el alza al impuesto afectaría directamente a todos los empresarios, tanto grandes como medianos y pequeños

  • 10
  • Diciembre
    2025

La Iniciativa Privada, junto a las bancadas del PRI, PAN y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, rechazaron el alza al Impuesto Sobre la Nómina, que propuso el Gobierno del Estado en el Paquete Fiscal 2026.

En una reunión de último minuto, se reunieron en el Congreso del Estado, en donde indicaron que el alza a este impuesto afectaría directamente a todos los empresarios, tanto grandes como medianos y pequeños.

“Estamos en contra de cualquier medida que afecte directamente al sector económico”, dijo el alcalde Adrián de la Garza.

Por su parte, Jorge Santos, presidente de la Caintra, coincidió en que esto afecta y pidió al gobernador Samuel García que haga recortes para evitar el alza.


