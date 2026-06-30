Se retiran vecinos tras protesta frente a Agua y Drenaje

Anuncian que el próximo domingo 5 de julio realizarán una nueva protesta frente al Palacio de Gobierno, para insistir en una solución al problema

Luego de permanecer durante seis horas en protesta a las afueras de las oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey, vecinos del municipio de García afectados por la falta de agua potable levantaron el plantón este martes, sin obtener respuesta por parte de la paraestatal.

Los manifestantes iniciaron la movilización alrededor de las 6:00 de la mañana frente a las instalaciones ubicadas sobre la calle Matamoros, en la colonia Obispado, con la intención de ser recibidos por autoridades y entregar un pliego petitorio.

Sin embargo, denunciaron que no solo no fueron atendidos, sino que la dependencia suspendió actividades para sus trabajadores, por lo que nadie les dio respuesta a sus demandas.

Los habitantes señalaron que actualmente son 71 colonias del municipio de García las que enfrentan problemas de desabasto o muy baja presión en el servicio de agua potable, situación que, aseguran, persiste desde hace al menos 15 días.

Esta fue la segunda manifestación realizada por los afectados en menos de una semana, luego de las protestas efectuadas el viernes y sábado pasados, también frente a las oficinas de Agua y Drenaje.

Entre sus principales exigencias estaba que el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón, firmara el pliego petitorio como muestra de un compromiso para resolver la problemática, lo cual no ocurrió.

Ante la falta de resultados, los inconformes decidieron retirar el plantón, aunque advirtieron que continuarán con las movilizaciones. Anunciaron que el próximo domingo 5 de julio realizarán una nueva protesta en la Macroplaza, frente al Palacio de Gobierno, para insistir en una solución al problema que afecta a miles de familias.

Además, el alcalde de García, Manuel Guerra, viajará este miércoles 1 de julio a la Ciudad de México para solicitar el respaldo del Gobierno Federal.