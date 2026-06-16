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Nuevo León

Se separa Waldo del Senado para buscar candidatura por NL

El todavía senador envió esta tarde su solicitud de licencia y se prevé que este miércoles se la aprueben en el pleno de la Comisión Permanente

  • 16
  • Junio
    2026

Debido a que en la convocatoria que emitirá Morena nacional se solicitará que todo aquel aspirante a gobernador se separe del cargo que ocupa, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández González, presentó este martes su solicitud de licencia. 

El escrito fue enviado esta tarde a la oficialía de partes y, según el mismo Fernández, se prevé que este miércoles se la aprueben en el pleno de la Comisión Permanente.

"Solicitud de licencia: del Senador Waldo Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para separarse de sus funciones legislativas a partir del 17 de junio del 2026. Trámite: Se pondrá a consideración de la asamblea”, señala la solicitud presentada esta tarde.

Morena nacional lanzará este 22 de junio la convocatoria para todos los interesados a ser considerados en las encuestas para elegir a los “Defensores de la Cuarta Transformación” en los 17 estados donde habrá elecciones para dicho cargo en el 2027. Quienes salgan ganadores luego se convertirán en los candidatos a gobernadores.

Inicialmente, Fernández había dicho que en el caso del legislativo no era necesario renunciar o solicitar renunciar como ya lo han hecho otros funcionarios, pero todo indica que la convocatoria sí lo incluirá.

En el lugar de Fernández, entrará su suplente, el nuevoleonés Carlos Suárez, quien ya lo ha relevado en una ocasión.

Además del senador nuevoleonés, en el listado de licencias a presentarse este 17 de junio figuran otros seis senadores y diputados federales.

Hasta el momento, la senadora de Morena, Judith Díaz, quien también se inscribirá en la competencia, no ha anunciado su separación del escaño.


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