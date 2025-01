Seguirá Nuevo León en guardia por el frío: Protección Civil

Ante versiones sobre una posible tormenta que la próxima semana podría traer temperaturas por abajo de los cero grados, la Dirección de Protección Civil de Nuevo León pidió a la población atender los pronósticos climatológicos de fuentes oficiales, con un alcance no mayor a cinco días.

El director de la corporación estatal, Érik Cavazos, dijo que están vigilantes de la evolución del clima en coordinación con la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

Nosotros trabajamos en conjunto con dos vertientes: Conagua y Sistema Meteorológico Nacional, y nuestro grupo experto de meteorólogos, expresó.

Por ahora, como parte del Frente Frío número 22 que comenzó este lunes y que prevalecerá hasta el próximo viernes, se esperan lloviznas y temperaturas mínimas de 6 grados y máximas de 19; por ende, exhortó a la población a no bajar la guardia y a cuidar a los grupos vulnerables, no salir de casa si no es necesario, abrigarse bien y mantenerse hidratado.

Y pidió no encender braseros o anafres dentro de casa; y si se usa calentador de gas o eléctrico, cuidar que haya ventilación y apagarlo antes de dormir.

Con respecto al clima de la próxima semana, dijo que este jueves 16 se reunirán con la Conagua para un pronóstico más certero y en su caso avisar a la comunidad.

¿Por qué proyectamos a 5 días y no a 10 o a 15? Porque hay que recordar: son pronósticos, la naturaleza, los vientos, la atmósfera, todo cambia, cada minuto, cada hora va cambiando, es un pronóstico de corto plazo, que son los más asertivos que pudiéramos tener, según los meteorólogos, nosotros nada más recibimos la información y obviamente dependiendo la fuente oficial la retransmitimos, es muy aventurado decir 10, 15 días, insistió.

Aclaró que los operativos Carrousel y Chocolate continuarán mientras la temperatura siga siendo de un dígito, y ratificó que Protección Civil y los municipios están preparados con 164 albergues y acciones preventivas.

Eso sigue, en eso no nos paramos, nomás es medir qué tanto es que va a bajar la temperatura, es lo único que va a cambiar, lo demás va a seguir igualito que el frente frío 21 o el 20, todo lo que hemos hecho, las mismas acciones, explicó.

Reafirmó que Nuevo León sigue en guardia permanente porque la temporada invernal concluye hasta el 21 de marzo.

Además, reportó que solo en enero se repartieron más de 2,887 litros de chocolate, 3,800 cobertores, 323 colchonetas y se atendió a por lo menos 4,492 personas.

El funcionario pidió reportar ante el 911 a personas en situación de calle para atenderlos de inmediato.

Comentarios