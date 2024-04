Seguridad 'empinada'; seré agresivo: Mauricio Fernández

“Vamos a tener que volver a revisar todo el sistema de cámaras, de las 3 mil que hay, si hay lugares en los que falten. Yo no puedo pasar a creer que haya eventos, y robos y asaltos y no pesquen a nadie. Me preocupa que hay una policía infiltrada, vamos a tener que limpiar la Policía, te lo estoy diciendo, la Policía está infiltrada”, acusó.