Señalan negligencia de director hacia joven que sufre síndrome

“Vi el golpe, lo esquivé y ya me empieza a tirar más y ahí fue cuando lo agarré así porque él me quería agarrar y yo le volteé la mano y ya lo agarré así. Nos ve un profe, ya le digo al profe lo que sucedió y de repente me empieza a decir que no, no se peleen, y también regaña al otro porque él fue el que inició el pleito. Yo no tenía nada que ver ni le dije nada, y entonces ya el profe nos dice que les va a llamar a nuestras mamás, y cuando le llama a mi mamá le empieza a decir que se venga rápido porque es algo urgente, que no importa quién tenga la culpa,” afirmó Óscar