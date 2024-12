Surgen más afectados por el esquema de preventas de IDEI

El caso de “Ricardo” es una cuenta más en el rosario de incumplimientos de la firma Internacional de Inversiones (IDEI), del empresario Alberto de la Garza Evia, y la razón por lo que ahora dicha empresa enfrenta una crisis tal que, para intentar sobrevivir, está vendiendo parte de su portafolio de proyecto.

El sampetrino, que pidió omitir su apellido porque no quiere que la empresa le complique más su caso, también compró un departamento en Torre Kanat. Aunque ya han pasado dos años desde que acordaron entregárselo, esto no ha sucedido.

En octubre del 2020, “Ricardo” compró un departamento por $4 millones de pesos, de los cuales ya entregó un enganche de $2 millones.

El acuerdo era que pagaría el adelanto en dos años, es decir, para octubre de 2022, mes en el que le escriturarían y entregarían el inmueble, y luego él procedería a pagar el resto.

El afectado señala que cumplió con el acuerdo, pero desde entonces le fueron “pateando el bote”, aplazando la entrega.

“El primer año que tuvieron de retraso, no me preocupé porque dije: ‘es IDEI, este y ellos nunca quedan mal’; yo les compré la historia de los 50 años de no haber problema y no pasa nada”, señaló.

Pero ahora ya ha perdido la cuenta de las veces que le han cambiado el mes de entrega. Lo último que le dijeron es que la entrega será en septiembre próximo, pero ya no confía, ya que desde 2022 le comenzaron a dar excusas.

“Lo que me digan ya no les creo nada, porque siempre me dicen que todo está bien, pero luego me dan largas. Me dicen que el Covid, y el Covid ya pasó hace años y no es una justificación.

“Ahorita, mi preocupación es si me lo van a entregar el departamento o no, porque el dinero ya no lo tienen. Ellos te dicen el dinero ya está invertido y no te lo podemos devolver”, subrayó.

El lunes, El Horizonte dio a conocer la desarrolladora regiomontana Internacional de Inversiones (IDEI), de Alberto de la Garza Evia, estaría, según analistas, atravesando una crisis tal que, para intentar sobrevivir, está vendiendo parte de su portafolio de proyectos.

Además, “Ricardo” detalló que, como él es foráneo, en mayo del 2022 se fue de la ciudad a su natal Sonora, y desde allá estuvo “monitoreando” la situación.

En octubre de ese año, cuando terminó de pagar el enganche, preguntó si ya podía venir a escriturar, pero le aplazaron la entrega.

Afirmó que él confiaba en el prestigio de la empresa y dejó pasar el 2022 y parte del 2023, cuyo tiempo hasta lo tomó como una oportunidad para juntar más dinero.

En septiembre del año pasado vino a Monterrey a reclamar su departamento y se dirigió a Torre Kanat, ubicada en Valle Poniente, de Santa Catarina. Allí le dijeron que ya estaban por terminar.

En el lugar sí había gente trabajando y le dijeron que ya estaban por terminar.

Sin embargo, en enero, cuando volvió, ya no vio avances. Esta semana, al regresar, la situación seguía igual.

“Como yo no estaba aquí, ya en enero de este año empezó a ver los problemas. Yo no tenía idea de los problemas que tenían.

Ahorita, lo que a mí me tiene preocupado, es que yo vine en septiembre y ya tenían un retraso de más de un año. Pero, volví en enero y justo como estaban en septiembre.

“A mí siempre me contesta las llamadas, tiene un departamento muestra y siempre hay gente. Todo sigue funcionando con normalidad, pero ya no confío”, expresó.

“Ricardo” dijo que les hizo ver a los empleados otros casos expuestos por El Horizonte, pero le dijeron que se calmara

“Hablé con ellos y me dijeron que no pasa nada, que todo está bien, y que los periódicos amarillistas, bla, bla, bla. ‘Todo está perfecto, no te preocupes’”, señaló.

Pero el hecho es que, hasta el momento, la empresa IDEI no le ha entregado nada.

Afectado "ayuda" a PROFECO con domicilio para notificar a IDEI

Debido a que, supuestamente, no han podido notificar porque proporcionan domicilios fantasmas, un cliente afectado por IDEI entregó una carta a Profeco en la que les informa donde se ubica oficialmente la empresa.

Juan Manuel Rodríguez entregó la misiva dirigida a Benito Torres Escalante, jefe del Departamento de Servicios, Educación y Telecomunicaciones de Profeco en el estado, en la que expone que Trazzo Urbano Internacional, filial de IDEI, tiene sus oficinas en la Torre Koi, en Valle Poniente.

“Con el propósito de continuar con la presente reclamación, solicito que se tenga por señalado el domicilio ubicado en David Alfaro Siqueiros, número 106, (Torre Koi), piso 64, colonia Valle Oriente, de San Pedro Garza García, para que sea debidamente notificada y tenga verificativo la audiencia de conciliación”, señala la carta.

En tres ocasiones, representantes de Internacional de Inversiones (IDEI) no han acudido a las audiencias programadas por Profeco, donde Rodríguez reclama un departamento, porque en la dependencia tienen domicilios de la empresa que resultan ser falsos.

La primera audiencia fue en enero, la segunda en julio y la tercera el lunes de la semana pasada.

En ninguna se han presentado; la última vez, a Rodríguez se le dijo que la notificación se entregó en un salón de eventos que IDEI tiene registrado en la dependencia.

