The Outlet Shoppes at Laredo celebrará el 250 aniversario de EUA

Las actividades iniciarán en el Food Hall, donde aficionados podrán reunirse para disfrutar del partido de la FIFA mientras participan en diversas dinámicas

The Outlet Shoppes at Laredo llevará a cabo una jornada especial para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos y el Día de la Independencia, con una programación gratuita que incluirá una FIFA Watch Party, un concierto al aire libre, actividades familiares, compras y un espectáculo de fuegos artificiales.

Las actividades iniciarán a las 12:00 del mediodía en el Food Hall del centro comercial, ubicado cerca de Old Navy, donde aficionados de todas las edades podrán reunirse para disfrutar del partido de la FIFA mientras participan en diversas dinámicas con temática patriótica.

FIFA Watch Party ofrecerá entretenimiento y actividades para toda la familia

Durante la transmisión del encuentro, los asistentes tendrán acceso a diversas actividades gratuitas, entre ellas:

Botanas, agua y refrescos de cortesía (hasta agotar existencias).

Bolsas de regalo y obsequios (hasta agotar existencias).

Rifas de tarjetas de regalo y premios (hasta agotar existencias).

Barra interactiva

Manualidades y actividades para niñas y niños.

Música, juegos y entretenimiento para toda la familia.

Los organizadores invitaron a los visitantes a vestir prendas en colores rojo, blanco y azul para sumarse a la celebración del aniversario de Estados Unidos mientras disfrutan del ambiente familiar, el fútbol y las opciones comerciales del complejo.

Concierto y espectáculo de fuegos artificiales cerrarán la celebración

Al concluir la FIFA Watch Party, las actividades continuarán en Tres Laredo Park, donde a las 6:00 de la tarde comenzará el Concierto Anual del Día de la Independencia de la Familia Cigarroa. Se recomienda a los asistentes llevar sillas plegables para disfrutar del evento.

La jornada finalizará con un espectáculo de fuegos artificiales a las 11:00 de la noche, que iluminará el cielo de Laredo como parte de la conmemoración del Día de la Independencia.

Horarios de las actividades

FIFA Watch Party (gratuita)

Fecha: 4 de julio.

4 de julio. Hora: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Lugar: Food Hall de The Outlet Shoppes at Laredo (junto a Old Navy).

Concierto del Día de la Independencia de la Familia Cigarroa

Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Lugar: Tres Laredo Park.

Espectáculo de fuegos artificiales

Hora: 11:00 p.m.

La entrada a todas las actividades será gratuita y no será necesario realizar un registro previo. Los refrigerios, obsequios y lugares disponibles estarán sujetos a existencia.

"Estamos emocionados de reunir a nuestra comunidad para celebrar tanto el Día de la Independencia como el 250 aniversario de Estados Unidos. Desde apoyar a tu equipo favorito durante la FIFA hasta disfrutar de música en vivo y cerrar la noche con un increíble espectáculo de fuegos artificiales, esta celebración ofrece algo para todos", afirmó Erica Contreras, directora de Marketing de The Outlet Shoppes at Laredo.

Para obtener más información sobre el evento, los interesados pueden consultar el sitio oficial www.theoutletshoppesatlaredo.com o seguir sus redes sociales.

Sobre The Outlet Shoppes at Laredo

The Outlet Shoppes at Laredo es un centro comercial de 358 mil pies cuadrados distribuidos en dos niveles, ubicado a orillas del Río Grande, en el centro histórico de Laredo, Texas.

El complejo cuenta con más de 50 tiendas de diseñador y marcas reconocidas, entre ellas Coach, Vera Bradley, Abercrombie & Fitch, Under Armour y una tienda Nike Factory Clearance de dos niveles, ofreciendo importantes descuentos en un destino comercial con carácter internacional.