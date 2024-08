Tras intento de asalto, hieren a hombre en vagón de Metrorrey

Un hombre resultó lesionado en el rostro tras presenciar un intento de asalto en un vagón de Metrorrey que se dirigía de la estación Talleres hasta la estación Aztlán.

El incidente ocurrió la mañana de este domingo 4 de agosto, al interior de un vagón, luego de que un presunto ladrón se subiera e intentara asaltar a los usuarios de Metrorrey.

El afectado, identificado como Alejandro González, relató para El Horizonte como fue herido.

“Yo estaba en la estación del metro Aztlán, viajaba en el vagón cuando intentaron robar a otro chavo. Me quedé mirando al ladrón le dije que ‘no estaba haciendo nada’. Luego, me navajeo. Me dio dos cortes, pero me quité, y alcanzó a darme uno en la cara”, narró González, aún visiblemente afectado por la experiencia.

Alejandro denunció que durante el ataque en las instalaciones de Metrorrey, ningún guardia de seguridad se presentó para apoyarlo.

Tan solo se hizo presente otra usuaria quien tras verlo malherido jaló la palanca de emergencia para detener el vagón.

“Me dio en el cachete. Ahí, en Metrorrey, se supone que debe haber seguridad y no había nadie. No había nadie en el momento del ataque. De hecho, una señora jaló la palanca del vagón porque me vio malherido”, agregó

Minutos después tuvieron que acudir elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes vendaron la cabeza de Alejandro posteriormente, fue valorado por paramédicos del Gobierno del Estado.

Elementos de Fuerza Civil hicieron acto de presencia para levantar el reporte del ataque para posteriormente realizar labores de búsqueda del presunto ladrón.

Comentarios