Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_16_at_7_39_16_PM_a42196fdf8
Nuevo León

Traslada helicóptero de PCNL a lesionado en Veracruz

Protección Civil de Nuevo León auxilió a adulto mayor con helicóptero y entregó víveres a damnificados por inundaciones en Veracruz

  • 16
  • Octubre
    2025

El equipo de Protección Civil Nuevo León (PCNL) realizó este jueves una operación de traslado humanitario para una persona de la tercera edad que requería atención médica de manera inmediata.

El apoyo se concretó con el uso del helicóptero de PCNL, garantizando la movilización segura y oportuna de la persona vulnerable desde la comunidad de Mario Flavio Altamirano hasta el centro del municipio de Pánuco, Veracruz.

La operación, efectuada bajo condiciones controladas y en total coordinación con autoridades locales de Veracruz, resultó un éxito sin incidentes, informó la dependencia estatal.

La persona fue recibida por el personal de salud en el punto de destino para recibir atención médica en el área de urgencias.

Durante el tercer día, los equipos de Nuevo León realizaron entrega de víveres de manera terrestre y aérea a los damnificados por las inundaciones en Veracruz.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_empleo_17a691c631
Nuevo León generó 16% de la oferta de empleo del país
c5abf1b7_2228_4a53_b6b2_cc5e9b1fbd46_e40bb47643
En noviembre estarán los 4 mil camiones prometidos: Gobernador
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T153445_762_d6a4c561e6
Buscan reforzar protección del medio ambiente en NL
publicidad

Últimas Noticias

estadio_xolos_mundial_96c164d3ff
Estadio de Xolos será Centro de Entrenamiento rumbo al Mundial
arqueologos_e4fcd9d0e5
Hallan fortaleza prehistórica de más de 6,000 años de antigüedad
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T142203_523_007d775244
Invitan al Pabellón DIF Tamaulipas instalado en la Feria
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×