Universidad CNCI innova para lograr el éxito de sus estudiantes

La Universidad CNCI está dando pasos que van más allá de sólo brindar una amplia oferta educativa y de calidad a sus estudiantes, al implementar una estrategia para garantizar el éxito de su alumnado durante su incursión en el mundo laboral.

Este proyecto cuenta con tres ejes, explicó en entrevista con El Horizonte el Dr. Carlos Melo, rector de la Universidad, el primero de los cuales, consiste en lanzar cuatro nuevos programas de estudio con un enfoque internacional, que responden a los nuevos retos que enfrenta nuestro país y nuestra región, a la luz de la globalización y de la cuarta revolución industrial. Estos nuevos programas son: el Bachillerato bilingüe, la Licenciatura en Negocios Internacionales y las maestrías en Administración de Negocios Internacionales y de Manufactura y Logística.

El segundo eje consiste en potenciar los planes de estudios, tanto actuales como nuevos, a partir de la incorporación de certificaciones profesionales que proporcionaran a sus estudiantes, credenciales reconocidas, generadas por un tercero, en el desarrollo de habilidades prácticas, alineadas con las demandas del mercado laboral.

Para este fin la Universidad CNCI ha establecido alianzas estratégicas con diferentes organizaciones como Trade and Tech Solutions (ITS), Sandra García, directora de ITS, se mostró entusiasmada de esta alianza y explicó a El Horizonte, que con la certificación en “Trade Compliance”, los estudiantes de la Universidad CNCI: “Van a poder adquirir todos los conocimientos prácticos y actuales necesarios para responder a los requerimientos que enfrentan las empresas globales y adicionalmente se insertarán al ecosistema de TradeLinx, donde las empresas buscan estos nuevos perfiles de profesionistas.

Finalmente, el tercer eje radica en enriquecer el modelo Educativo de la Universidad a través de la implementación de simuladores de negocio dentro de diferentes asignaturas con los cuales los estudiantes tendrán una experiencia inmersiva en situaciones muy similares a las que enfrentará en su vida profesional.

“Estas líneas de acción tienen dos objetivos: el primero, incrementar el atractivo que tienen nuestros planes de estudio, tanto para los nuevos prospectos como para nuestros alumnos actuales, que se sentirán más motivados y el segundo mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes, que al egresar contarán con más y mejores herramientas, alineadas con los requerimientos de los empleadores”, comentó el rector Carlos Melo.

Con estas acciones, La Universidad CNCI se seguirá colocando como una de las mejores opciones a nivel superior.

Actualmente la Universidad CNCI cuenta con dos campus universitarios: el campus Cumbres en Nuevo León, y el campus Saltillo en Coahuila, así como con su Universidad Virtual y tiene una amplia oferta educativa de preparatoria, carreras profesionales, maestrías y educación continua.

Adicionalmente a los nuevos programas que acaba de lanzar, cuenta con Ingenierías en las áreas de: Industrial y de sistemas, tecnologías computacionales, logística y en gestión empresarial

Y licenciaturas en las áreas de: diseño gráfico, producción de televisión, ciencias de la educación, mercadotecnia y administración de empresas.

Además de derecho, contador público, informática administrativa, derecho con acentuación en economía, derecho y finanzas y derecho laboral.

También derecho corporativo, administración financiera, mercadotecnia turística, recursos humanos y gestión turística.

Así como maestrías en Administración de Empresas, Administración y Mercadotecnia, Administración y Finanzas, Administración del Capital Humano y en Educación con especialidad en Tecnología Educativa.

