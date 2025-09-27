Cerrar X
Nuevo León

Urbanismo táctico transforma calle Río Pánuco en Monterrey

Como cierre de la Semana de la Movilidad, Monterrey llevó a cabo una intervención de urbanismo táctico sobre la calle Río Pánuco, entre Vesubio y Río Aguanaval

  • 27
  • Septiembre
    2025

Como cierre de la Semana de la Movilidad 2025, Monterrey llevó a cabo una intervención de urbanismo táctico sobre la calle Río Pánuco, entre Vesubio y Río Aguanaval, en la colonia Tecnológico, con el objetivo de fomentar la movilidad peatonal, mejorar la seguridad vial y recuperar el espacio público para la convivencia urbana.

Más de 200 metros cuadrados de vialidad fueron intervenidos con pintura, señalética y mobiliario urbano temporal, convirtiendo el área en un espacio prioritario para peatones.

La acción fue resultado de la colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (Seduso), Distrito Tec, Movac, así como estudiantes del ITESM y de la Universidad de Monterrey (UDEM).



Este tipo de proyectos busca implementar soluciones rápidas, de bajo costo y temporales para evaluar su impacto antes de realizar modificaciones permanentes en la infraestructura urbana.

Previo a esta transformación, el Gobierno de Monterrey también impulsó acciones de sensibilización sobre seguridad vial y respeto entre los usuarios de la vía pública.

Con el apoyo de la asociación civil Hagámoslo Bien, personal municipal se apostó en tres intersecciones de la avenida Cristóbal Colón, con Félix U. Gómez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, consideradas de alta siniestralidad.



En esos puntos, al menos 20 personas mostraron lonas con mensajes dirigidos a peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios del transporte público, con el fin de promover empatía, conciencia vial y corresponsabilidad en el uso del espacio urbano.




