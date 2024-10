Va Mauricio contra 'tortuguismo' en San Pedro

Para que sus habitantes pasen “menos tiempo arriba del carro”, San Pedro ajustará las velocidades permitidas en calles y avenidas del municipio a fin de adaptarlas a la capacidad real de cada arteria y a la necesidad de mejorar la movilidad.

Las que “cuanto antes” subirán de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) son las velocidades de las avenidas Morones Prieto y Alfonso Reyes.

En tanto, la de otras avenidas que están en zonas residenciales también se ajustarán al alza porque el exalcalde, Miguel Treviño, las bajó a 40 km/h.

El alcalde, Mauricio Fernández, le dijo a El Horizonte que su antecesor concebía a San Pedro como “un pueblo bicicletero” cuando la realidad es que el medio de transporte más utilizado es el automóvil.

Señaló que difícilmente se puede ver en Morones Prieto o en Alfonso Reyes gente en bicicleta o caminando.

“La bajaron (la velocidad) por temas que no existen: ¿cuándo has visto una bicicleta en Morones Prieto? No hay ni una, no habido, ni habrá, y Miguel tenía a fuerza la idea de que este era un pueblo bicicletero y de a pie, pues no es cierto.

“Morones Prieto es una avenida intermetropolitana y de gran flujo y no lo puedes tener a una velocidad que nada más estás parando todo el tráfico y tienes montones de gente (de tránsito) levantando infracciones o mordiendo, pues es muy injusto”, sentenció.

El pasado lunes, El Horizonte dio a conocer que Treviño dejó un sabor “agridulce” entre los sampetrinos, pues, por un lado, realizó una inversión sin precedentes, pero por el otro actuó de manera “tiránica” porque no escuchó y hasta se peleó con los vecinos lo que terminó pasándole factura en las elecciones al perder la candidata a alcaldesa que él apoyaba.

Una de esas medidas fue colocar anuncios de bienvenida donde además advertía de la velocidad máxima de 50 km/h.

Ayer Fernández Garza afirmó que con la actualización bajará hasta una tercera parte los tiempos de traslados, ya que actualmente las velocidades sólo te permiten ir “como velorio”

“Todo el mundo ha de mentar la madre porque no se justifica la razón de él (Miguel Treviño) de que para que no atropellen bicicletas, pues no hay bicicletas, el automóvil es un vehículo de transporte, están confundidos, no es la bicicleta la que domina en San Pedro, es totalmente el automóvil.

“Él bajó de 70 a 50 km/h, no, pues ahí vas como velorio, no es posible que tengas las avenidas metropolitanas como velorio”, afirmó.

La revisión, afirmó, ya inició por parte del área especializada de tránsito, y esto es a petición también de algunos ciudadanos.

“Hay algunas que voy a revisar porque esas (Morones Prieto y Alfonso Reyes) son grandísimas y además son intermetropolitanas, pero yo no creo que nadie las tenga a 50 km/h, ni Monterrey ni Santa Catarina.

“Hay otras avenidas que les pusieron 40 km/h, eso es básicamente lo de una zona escolar, en zonas acá arriba, en (colonias) residenciales, 40 km/h es un absurdo, ni que estuviera lleno de bicicletas todo el municipio.

“Se revisan, pero te aseguro que no lo voy a dejar en 40 km/h porque no es correcto”, indicó.

Fernández Garza indicó que la reducción de velocidades sólo prohijó la corrupción, pues él personalmente conoció a gente que fue víctima de sobornos.

Afirmó que no ve necesario llevar el tema al Cabildo, aunque lo va a revisar.

Sostuvo que la medida entrará en vigor “cuanto” antes, pero para ello se necesita tener la señalética adecuada.

“Yo conozco muchos que lo sobornaron, ni siquiera infracción, les pedían dinero y había (tránsitos) las 24 horas del día, mañana, tarde y noche, por años, desde la pandemia para acá, en Morones Prieto y en Alfonso Reyes, tenían de planta gentes en varios puntos.

“¿Cómo es posible que la policía y tránsito de San Pedro se dedique a estar metido en si te pasas o no los 50 km/h? Como si fuera gratis tener un montón de patrullas entre una y otra avenida con un montonal de gente, nada más para extorsionar o levantar multas, es una barbaridad, San Pedro no está para eso”, soltó el alcalde.

Hablará con Adrián

El alcalde sampetrino indicó que no sabe las velocidades de los otros municipios, pero está seguro que no las redujeron tanto como ocurrió con el exalcalde Treviño.

Sostuvo que “encantado de la vida” hablará con su homólogo de Monterrey, Adrián de la Garza, sobre el tema, pues dijo que esto ayudará a descongestionar las avenidas.

“Claro que ayudará, yo de mi casa me voy por Alfonso Reyes al (Parque Rufino) Tamayo y cuál es la necesidad de ir en 50 si puedes ir a 70 porque no hay ni escuelas, ya te cruzas, si vas por Eugenio Garza Lagüera y vas a dar al museo, pero si te tienen a 50 km/h así y me pone 70 hago una tercera parte menos del tiempo.

“Encantado de la vida, revisarlo con Adrián, tengo muy buena comunicación con él, pero este detalle en particular no se lo comentamos”, señaló.





