Vecinos paralizan carretera a Saltillo por falta de agua

Hartos de la falta de suministro de agua por más de 14 días en sus hogares, santacatarinenses bloquearon la carretera Monterrey-Saltillo en dirección al municipio de Coahuila.

Al filo de las 20:15 horas, alrededor de 60 santacatarinenses, bajo las consignas “¡Queremos agua!” y “¡Fuera Barragán!”, bloquearon la carretera.

Rápidamente, vehículos de transporte de carga pesada, transporte comercial y vehículos privados comenzaron a detenerse formando filas de más de dos kilómetros de largo, lo que generó la movilización de Tránsito de Santa Catarina, quienes tuvieron que desviar el tráfico.

Vecinos notablemente molestos instaban al gobernador Samuel García y a Juan Ignacio Barragán a hacerse presentes y brindarles una solución.

“Son 80 colonias que no tenemos agua potable desde hace más de 14 días. Ya estamos cansados. No tenemos agua potable. Nos podemos bañar con agua de la que llovió; no se nos hace justo. No lavamos los patios, los tenemos sucios. Los baños no es justo que tengamos esta vida tan precaria. Queremos agua. Queremos a Samuel aquí en este momento”, señaló Violeta Rodríguez, vecina de Prados de Santa Catarina.

Estos bloqueos desataron la molestia de los transportistas que transitaban la carretera y quienes resultaron afectados por los bloqueos debido a la falta de suministro de agua potable.

“Ya llevamos un buen rato y pues ya me desesperé, ya me cansé, ya necesito irme. Pues es lo que le digo a la gente: yo, ¿qué culpa tengo? Pues yo voy a Chiapas, tengo que ir también a darle de comer a mis hijos. ¿O ustedes (vecinos) me van a dar de comer?”, señaló un transportista.

Como único representante del gobierno de Jesús Nava, arribó el secretario del ayuntamiento, Iván Medrano, quien recibió múltiples reclamos de los vecinos, notablemente furiosos.

Al filo de las 22:30 horas, los vecinos decidieron cerrar ambos sentidos de la carretera al ver que sus solicitudes no eran respondidas por las autoridades.

Al corte de las 23:00 horas, vecinos señalaron que no se quitarán hasta que venga un representante de Agua y Drenaje para que les brinde una solución.

