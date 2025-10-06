Cerrar X
Nuevo León

Veta Samuel García acuerdo sobre reforma electoral

Esta reforma se realizó después de que se solicitara el garantizar el derecho de las mujeres a participar en las elecciones

  • 06
  • Octubre
    2025

El gobernador Samuel García vetó el acuerdo legislativo sobre la reforma electoral que el Congreso del Estado había enviado para poder continuar con el proceso.

Fue el pasado 23 de septiembre que en el Congreso del Estado se vio en comisiones y se aprobó en el pleno un dictamen de la reforma electoral presentado por el PRI y el PAN, en donde se veía el tema de la paridad y el nepotismo, en donde buscaban poder postular a quien los partidos quisieran y ya hasta 2030 y 2033 aplicar estos principios.

Después de aprobarse, los extractos de la primera vuelta fueron enviados al Poder Ejecutivo para que se publicara en el Periódico Oficial del Estado y continuar con el proceso, sin embargo, después de dos semanas, el Gobernador envió observaciones a estos extractos.

“Las observaciones formuladas responden a dos aspectos centrales: en primer lugar, el Acuerdo pospone la plena implementación de la paridad de género hasta el proceso electoral de 2030, lo que constituye un retroceso en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en nuestro Estado, contrario al principio de progresividad previsto en la Constitución Federal.
 
“En segundo término, se considera necesario que la propuesta analice el proceso nacional de reforma electoral en curso, encabezado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral instalada el 4 de agosto de 2025. Esto con la finalidad de evitar riesgos de contradicción normativa, inseguridad jurídica y falta de armonización con los parámetros nacionales que están en deliberación” se lee en el comunicado que envió el gobierno del estado.

Esta reforma se hizo luego de que el Instituto Estatal Electoral pidiera al Congreso del estado legislar en materia de paridad para garantizar el derecho de las mujeres a participar justamente en las elecciones o de lo contrario haría acciones afirmativas para que se cumpliera.

Ya existían algunas propuestas que pedían que para garantizar que una mujer fuera electa como gobernadora, los partidos postularan solamente mujeres.


