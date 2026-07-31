Héctor Benjamín Dávila y Jesús Antonio Martínez pasaron estrictas evaluaciones; partirán a la base de la Conafor antes de su traslado

Inicio / Nuevo León / Viajarán dos brigadistas de PCNL a Canadá para combatir incendios

Dos integrantes de la Brigada Fénix de Protección Civil de Nuevo León fueron seleccionados para integrarse al segundo contingente mexicano que viajará a Abbotsford, en la provincia de British Columbia, Canadá, donde participarán en las labores de combate de incendios forestales.

La corporación informó que los elementos partirán este sábado hacia la base de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), donde se concentrará el contingente nacional antes de su traslado a territorio canadiense para incorporarse a la misión internacional.

Los brigadistas seleccionados son Héctor Benjamín Dávila López, quien fungirá como jefe de cuadrilla, y Jesús Antonio Martínez García, combatiente, ambos integrantes de la Brigada Fénix de Protección Civil Nuevo León.

De acuerdo con la dependencia, los elementos cuentan con amplia experiencia en el combate de incendios forestales y fueron elegidos tras aprobar un riguroso proceso de selección que incluyó evaluaciones físicas, técnicas y operativas para atender emergencias de alta complejidad.

Durante su estancia en Canadá, colaborarán con autoridades de ese país y brigadas internacionales en las labores de combate, control y liquidación de incendios forestales.

El director de Protección Civil Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, destacó que este despliegue es resultado de la preparación, profesionalismo y experiencia de los combatientes forestales de la corporación, quienes representarán a Nuevo León y a México en una misión de relevancia internacional.