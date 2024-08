Vienen 10 días de lluvias, dice Samuel; serían fuertes

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió que en los siguientes 10 días se registrarán lluvias en el estado, las cuales ayudarán a “llenar las presas”.

En tanto, en su reporte diario, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que dichas precipitaciones serán “muy fuertes”.

El mandatario también publicó en sus redes sociales la gráfica de dos fenómenos que evolucionan en el Mar Caribe de los cuales pidió estar “pendientes”.

En su mensaje, el mandatario señaló que las precipitaciones ayudarán a llenar las cuatro presas, sin embargo tres de estas, que son las que están oficialmente registradas, están en promedio al 100% de su capacidad al grado que actualmente están siendo desfogadas.

La que no está cerca de su límite es la presa Libertad, pero porque aún no está concluida y no se publica monitoreo diario de su captación.

Vamos a llenar las cuatro presas, INCLUIDA LA NUEVA PRESA LIBERTAD; vienen 10 días de lluvias y pendientes de estos dos fenómenos”, indicó el mandatario.

En su reporte diario, Conagua señaló que estas lluvias que están por venir obedecen a fenómenos que se registran en el Golfo de México y que las precipitaciones también bañarían otras entidades.

“El ingreso de aire húmedo del Golfo de México y un canal de baja presión sobre el centro y norte del país en combinación con niveles altos de la atmósfera producirán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Puebla, Morelos, Estado de México, Tamaulipas y Nuevo León”, señaló la dependencia.

Sobre los fenómenos a los que hace referencia García, la Conagua mostró en sus gráficas una evolución hacia un sistema ciclónico.

El martes, el fenómeno tenía 20% de posibilidad de evolucionar a un ciclón y para este viernes ya subió al 50 por ciento.

“Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y caída de granizo.

“Las lluvias fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en niveles de ríos y arroyos”, señaló la dependencia.

